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Общество

Два рейса между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом отменили из-за погоды

07 февраля 2025 16:31  [83] Общество

Авиакомпания "Россия" отменила рейсы FV-6105 и FV-6107 из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, запланированные на 7 февраля. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта имени В.П. Чкалова.  

Первый самолет должен был вылететь из "Пулково" в 11:10, второй — в 18:50. Также не состоялись обратные рейсы FV-6106 и FV-6108, которые были назначены на 12:05 и 21:25.  

Все отмененные перелеты должны были выполняться на самолетах Sukhoi Superjet. По данным Telegram-канала Baza, причиной сбоев стал сибирский антициклон: повышенное атмосферное давление мешает этим воздушным суднам приземляться и взлетать в Санкт-Петербурге.  

При этом рейсы FV-6113 и FV-6114 между Нижним Новгородом и Петербургом, которые обслуживаются самолетами Airbus A320, вылетели по расписанию.

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
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