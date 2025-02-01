Два рейса между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом отменили из-за погоды Общество

Авиакомпания "Россия" отменила рейсы FV-6105 и FV-6107 из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, запланированные на 7 февраля. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта имени В.П. Чкалова.

Первый самолет должен был вылететь из "Пулково" в 11:10, второй — в 18:50. Также не состоялись обратные рейсы FV-6106 и FV-6108, которые были назначены на 12:05 и 21:25.

Все отмененные перелеты должны были выполняться на самолетах Sukhoi Superjet. По данным Telegram-канала Baza, причиной сбоев стал сибирский антициклон: повышенное атмосферное давление мешает этим воздушным суднам приземляться и взлетать в Санкт-Петербурге.

При этом рейсы FV-6113 и FV-6114 между Нижним Новгородом и Петербургом, которые обслуживаются самолетами Airbus A320, вылетели по расписанию.