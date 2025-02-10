Тепло и горячую воду снова включили в центре Нижнего Новгорода

Сотрудники "Теплоэнерго" завершили работы на теплосети в районе переулка Гранитный, 4/1. Подача тепла и горячей воды восстановлена в полном объеме, сообщили в пресс-службе компании.
В настоящее время ДУКи выполняют внутридомовую регулировку в ответ на поступившие заявки от жителей.
Как сообщили в "Теплоэнерго", в дальнейшем на этом участке планируется замена более протяженного отрезка трубопровода. Работы начнутся, когда позволят погодные условия.
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