Тепло и горячую воду снова включили в центре Нижнего Новгорода Общество

Сотрудники "Теплоэнерго" завершили работы на теплосети в районе переулка Гранитный, 4/1. Подача тепла и горячей воды восстановлена в полном объеме, сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время ДУКи выполняют внутридомовую регулировку в ответ на поступившие заявки от жителей.

Как сообщили в "Теплоэнерго", в дальнейшем на этом участке планируется замена более протяженного отрезка трубопровода. Работы начнутся, когда позволят погодные условия.