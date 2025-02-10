Иностранцы в России: молодогвардейцы организовали встречу студентов с известным блогером Алиной Липп Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Теме «Почему иностранцы переезжают в Россию» была посвящена встреча студентов с известным блогером, уроженкой Германии Алиной Липп. Мероприятие было организовано на площадке ННГУ им. Н.И. Лобачевского для студентов Института экономики региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России».

Алина Липп, которая уже несколько лет живет в России, поделилась своей историей и рассказала, почему она выбрала нашу страну для жизни. Она отметила, что Россия – это не только страна с богатой культурой и историей, но и государство, которое отстаивает традиционные ценности. Особое внимание Алина уделила своей работе в медиа и блогосфере. Она активно освещает события, связанные со специальной военной операцией, а также рассказывает о вкладе России в развитие освобожденных территорий.

«Поделилась тем, как западные СМИ рассказывают о ходе СВО, как искажают факты. Рассказала о том, какого мнения о России немцы и почему они массово переезжают сюда. Молодежь - это то поколение, которое будет строить будущее нашего государства, которое будет издавать законы и их соблюдать. Важно не дать западной пропаганде оказать влияние на них и донести правду!» - уверена Алина Липп.

Встреча прошла в формате живого диалога. Студенты задавали Алине вопросы о ее жизни в России, о том, как она адаптировалась к новой культуре, и о ее взглядах на современные геополитические процессы. Молодых людей интересовало, как иностранцы воспринимают Россию и что они думают о ее будущем.

«Я задавал много вопросов, на все вопросы получил подробные ответы. Мне было интересно услышать мнение человека, который смог посмотреть на нашу страну со стороны. Алина показала, что Россия – это не только место для жизни, но и пространство для реализации своих идей и принципов», – поделился впечатлениями участник встречи, студент ННГУ им. Лобачевского Никита Илларионов.

Мероприятие стало еще одним шагом к укреплению диалога между российской молодежью и иностранцами, которые выбрали Россию для жизни. Участники встречи получили возможность взглянуть на свою страну глазами человека, который сознательно сделал выбор в ее пользу.

Открытый диалог прошел в рамках профилактического проекта «Океан UNN». Формат проекта подразумевает встречи с представителями органов государственной власти, лидерами общественных объединений, героями России и участниками специальной военной операции, блогерами и журналистами.

Мероприятие стало еще одним шагом к укреплению диалога между российской молодежью и иностранцами, которые выбрали Россию для жизни. Участники встречи получили возможность взглянуть на свою страну глазами человека, который сознательно сделал выбор в ее пользу.

«Встречи с журналистами, переехавшими в Россию, – это важный шаг в борьбе с дезинформацией и фейками, которые распространяются из-за рубежа. Эти люди обладают уникальными знаниями о том, как работают иностранные медиа и какие методы они используют для манипуляции общественным мнением. В современном мире информация – это мощное оружие, и важно уметь отличать правду от лжи. «Молодая Гвардия» будет продолжать поддерживать подобные инициативы, потому что мы уверены: только через живой диалог можно сформировать устойчивый иммунитет к фейкам и обезопасить себя и все Отечество в целом», - отметил руководитель Нижегородского регионального отделения МГЕР Роман Зыков, пригласивший Алину Липп на данную встречу.

Организатором мероприятия выступило региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке «Волонтерской Роты Боевого Братства» и Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».