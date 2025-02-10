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Общество

Нижегородский институт управления представил исследования ко Дню науки

13 февраля 2025 11:45  [65] Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

11 февраля в Нижегородском институте управления прошла научно-практическая конференция, приуроченная ко Дню российской науки. Это ежегодное мероприятие стало площадкой для подведения итогов научно-исследовательской деятельности вуза за прошедший год.

Директор НИУ и депутат Законодательного собрания региона Александр Парамонов подчеркнул, что институт продолжает традиции Волго-Вятской академии государственной службы и является ведущим научным центром в области социально-экономического и политического развития.

Он отметил, что в институте функционируют две научные школы, специализирующиеся на истории государственного управления и правоведении. В прошлом году на базе филиала начали работу диссертационные советы Президентской академии, что упрощает процесс защиты научных работ и стимулирует студентов и аспирантов заниматься наукой в Нижнем Новгороде.

Александр Парамонов также выделил социологические исследования как одно из значимых направлений научной деятельности НИУ. В прошлом году было проведено исследование жизненных планов и стратегий профессионального самоопределения учащихся средних профессиональных образовательных учреждений, а сейчас социологи начинают опрос о карьере участников спецоперации в регионе.

На конференции преподаватели института выступили с докладами на трех секциях по актуальным темам: цифровизация экономики, импортозамещение и рынок искусственного интеллекта. Особое внимание было уделено вопросам отечественной и региональной истории в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Завкафедрой истории и теории государства и права НИУ, доктор исторических наук Алексей Халин представил исследование военной промышленности СССР в начальный период войны, основанное на архивных источниках, которое легло в основу сборника "Экономика Победы".

 

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Теги:
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