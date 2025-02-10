Что смотреть нижегородцам на День всех влюбленных: 6 фильмов, чтобы поверить в любовь Общество

Что смотреть нижегородцам на День всех влюбленных: 6 фильмов, чтобы поверить в любовь Фото: онлайн кинотеатр KION от МТС

14 февраля во всем мире празднуют день влюбленных. Похожий праздник есть и в России — день Петра и Февронии, правда отмечается он несколько позднее - 8 июля. Оба этих праздника связывает атмосфера тепла, нежности и романтики, а иногда еще волнения и томительного ожидания. Что может быть лучше, чем провести уютный вечер 14 февраля с любимым человеком, мягким пледом и фильмом? Ну а если любимого человека нет, то самое время вдохновиться героями нашей подборки. Редакция сайта вместе с онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС собрали для вас шесть романтических фильмов: от трогательных историй о неожиданной влюбленности до глубоких драм.

Танго на осколках (18+)

Жизнь Норы кажется идеальной до последней детали: работа корпоративным юристом, успешный брак и двое детей. Однако ее мир рушится со смертью мужа. Наружу всплывают подробности его тайной жизни — вторая квартира, молодая любовница и, самое неожиданное — занятия танго.

Один день (18+)

Эмма – романтична, остра на язык и хочет изменить мир к лучшему. Декстер – плейбой, баловень судьбы и хочет, чтобы мир принадлежал ему. Впервые Эм и Декс встретились 15 июля на выпускном в колледже и провели вместе только один день. А потом пришла ночь, и они…решили остаться друзьями. Мы увидим их в тот же день через год, через два... Но сколько лет должно пройти, чтобы они поверили в свою любовь и поняли, как много значил для них этот ОДИН ДЕНЬ?

Любовь зла (16+)

Добрый вор-домушник Макс идёт на последнее дело, чтобы вернуть долг бандитам. Красивая квартира, работы на полчаса. Неожиданно возвращается хозяйка — очаровательная, но почему-то заплаканная Ева. Оказывается, именно сегодня ей изменил жених! Едва Макс успевает спрятаться, как понимает: безутешной девушке нужна помощь. Она хочет устроить пожар из вещей бывшего и наложить на себя руки. Макс спасает Еву, и между молодыми людьми вспыхивает искра. Но впереди долгая ночь, и парочке предстоит выдержать натиск других незваных гостей: подруг, управдома, того самого жениха и Евиного папы - бывшего боксёра.

Зять (16+)

25 лет назад неразлучные друзья Антон и Олег летели по жизни на полной скорости и не пропускали ни одной юбки. Прошло время, Олег остепенился: скучная работа, походы по врачам, жена Ира и красавица-дочь Алёна, которую он всеми силами оберегает от таких вот донжуанов, каким был когда-то сам. Когда доченька приводит нового кавалера, Олег приходит в ужас: он узнаёт в мужчине изрядно потрёпанного друга юности. Супруга в восторге от галантного ухажёра дочери, но Олег-то знает правду! Он пойдёт на всё, чтобы разлучить парочку. Правда, сделать это, не раскрыв тайн бурной молодости, будет непросто.

Любви не бывает? (18+)

Катя необыкновенно хороша собой, умна и независима, у неё есть друзья и блестящая карьера. Вот только личная жизнь что-то совсем не клеится. Когда бойфренд изменяет ей, героиня решает, что с любовью покончено навсегда! Однажды на лестничной площадке она встречает заплаканную девушку. Её обидчик - Катин новый сосед, сердцеед и бабник Саша. Решив отомстить самоуверенному типу за всех обманутых женщин, она клянётся превратить его жизнь в кошмар. Саша тоже в долгу не остаётся. Разгорается настоящая битва полов, которая лишает покоя обоих участников. Но, как известно, от ненависти до любви…

Клиника счастья. Реалити (18+)

Знаменитая клиника из одноимённого сериала переезжает в реальную жизнь! В числе участников реалити-шоу реальные семейные пары, которые зашли в тупик в отношениях, из Нижнего Новгорода, Самары, Тюмени, Владивостока, Казани, Перми, Новосибирска и других регионов страны. Это проект, посвященный всем аспектам важной и сложной темы семейных отношений. Экспертами шоу стали уникальные специалисты — эндокринологи, сексологи и психологи, которым предстоит помочь парам разобраться с проблемами, мешающими им жить полноценной жизнью, потому что для их решения уже есть понятные и хорошо изученные инструменты. В каждом выпуске — новые семьи с разными судьбами, но одним запросом: спасти семью и стать счастливыми. Гости шоу на себе испробуют самые неожиданные, чувственные, смелые практики, чтобы сквозь смех и слёзы лучше узнать себя и партнёра, и понять, что для них действительно важно. Ведь счастье любит, когда им занимаются.