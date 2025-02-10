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Общество

Андрей Чечерин посетил строящуюся школу и два техникума в Ардатовском округе

13 февраля 2025 18:13  [57] Общество

Фото: редакция газеты «Наша жизнь»

12 февраля заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин побывал с рабочим визитом в Ардатовском округе. Он посетил сразу три образовательных объекта в р.п. Ардатов: строящуюся школу на 700 мест на ул. Карла Маркса, Ардатовский аграрный техникум, а также Областной многопрофильный техникум.

Глава местного самоуправления Ардатовского муниципального округа Георгий Жданкин провел экскурсию по площадке, где возводится школа, и доложил о ходе выполнения работ. Он сообщил, что строительство объекта стартовало в июне 2024 года, к концу текущего года все работы должны быть завершены. На сегодняшний день строительная готовность школы составляет почти 35%.

«Мы создаем современную красивую школу в очень живописном месте – рядом с рекой. Это будет новое здание Ардатовской средней школы №1, которое вместит не только всех ее учеников, но и сможет принять дополнительно других ребят. Школа, однозначно, станет одной из визитных карточек округа. В здании предусмотрен актовый зал более чем на 400 мест, два спортивных зала, специально оборудованные кабинеты физики, химии, биологии и множество мастерских. На пришкольной территории появятся площадка для проведения массовых мероприятий, учебно-опытная зона и большая физкультурная площадка, где можно будет заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом, бегом и другими видами спорта», – рассказал Андрей Чечерин.

Заместитель губернатора отметил, что работы на объекте выполняются за счет средств областного и муниципального бюджетов – в общей сложности в школу будет вложено почти 1,1 млрд рублей. Денежные средства направляются не только на строительные работы, но и на закупку качественной техники, оборудования, мебели.

По словам Георгия Жданкина, администрация округа контролирует ход строительства школы в ежедневном режиме.

«К нам поступало много запросов от жителей заречной части Ардатова на строительство новых спортивных площадок. Та инфраструктура, что создается на территории школы, будет доступна, конечно же, всем местным жителям. Более того, мы планируем создать еще одно спортивное пространство в непосредственной близости от новой школы – ледовый каток. Сделаем всё для того, чтобы наши дети развивались физически и достигали высоких результатов», – подчеркнул глава местного самоуправления.

В ходе посещения техникумов Андрей Чечерин осмотрел учебные кабинеты и лаборатории, пообщался с педагогами и студентами. Он отметил, что с каждым годом в учреждения среднего профессионального образования региона поступает все больше ребят. Это свидетельствует о том, что среди молодежи растет популярность рабочих профессий.

«В техникумах Ардатовского округа готовят агрономов, зоотехников, мастеров по эксплуатацию сельскохозяйственной техники, ремонту и обслуживанию автомобилей, сварщиков, поваров-кондитеров и многих других специалистов. Наши студенты осваивают действительно востребованные профессии – уже на этапе производственной практики ребят активно приглашают на работу нижегородские предприятия. Учитывая, что сегодня почти все отрасли экономики сталкиваются с дефицитом рабочей силы, можно не сомневаться, что запрос на высококвалифицированных специалистов будет только расти», – сказал Андрей Чечерин.

Заместитель министра образования и науки региона Елена Перенкова особо отметила, что студенты успевают не только учиться, но и в свободное время помогают бойцам специальной военной операции.

«Пообщались со студентами, получающими профессию сварщика в Областном многопрофильном техникуме. Ребята рассказали, что встречаются после занятий в мастерской, где изготавливают окопные печи для нужд фронта. Прямо сейчас они собирают целую партию таких печей в качестве подарка бойцам ко Дню защитника Отечества. Я считаю, что это говорит об их высокой гражданской ответственности и патриотизме. Такие инициативы объединяют нашу молодежь, укрепляют связь между поколениями и являются хорошим примером для остальных сверстников вносить посильный вклад в поддержку защитников Родины», – подчеркнула заместитель министра.

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Теги:
Образование Строительство Школы
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