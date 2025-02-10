Как составить успешную заявку для грантового конкурса, рассказали эксперты на клубе "PROНижний" Бизнес

Фото: пресс-служба Эн+

12 февраля в Нижнем Новгороде в пятый раз прошла встреча клуба «PROНижний», организованного группой компаний «Эн+ Тепло Волга» (входит в энергометаллургический холдинг Эн+).

Такие клубы по стране проходят в 6 городах ответственности компании и призваны стать площадкой для объединения неравнодушных граждан, настроенных менять к лучшему родной город и пространство вокруг себя.

На этот раз встреча клуба была посвящена грантовым конкурсам для некоммерческих и муниципальных организаций. На мероприятие собралось более 50 представителей городских сообществ, общественников, а также учреждений образования, культуры и спорта.

Приглашенные компанией федеральные эксперты рассказали участникам клуба о том, какие типы грантодателей и виды грантов существуют сегодня в России, в каких грантах могут принять участие нижегородские организации, а также поделились универсальными секретами написания успешной заявки на грантовый конкурс.

«Про государственные грантовые конкурсы НКО и муниципальные организации, как правило, осведомлены довольно хорошо. Мы же постарались также дать информацию о частных фондах и корпоративных грантах, поскольку в них, как правило, проще система отчетности и больше свободы при реализации проекта, соответственно, и больше шансов у тех организаций, кто делает первые шаги в грантовой истории. Рассказали участникам, где искать гранты, дали ссылки на рейтинги лучших корпоративных фондов», - рассказала эксперт федеральных грантовых конкурсов Эльвира Алейниченко.

В числе советов, которыми поделились эксперты – глубокая проработка актуальности проблемы, которую призван решить проект. То, что идея кажется нужной самому заявителю, еще не говорит о том, что это действительно важно для потенциальной аудитории. Опросы, исследования, пробные мероприятия до старта проекта – все то, что может усилить заявку.

«Социальный проект – это всегда про людей и для людей. Вокруг проекта должно формироваться сообщество. К сожалению, многие заявители к грантам относятся, как к возможности пополнить материально-техническую базу организации. Такой подход сейчас не работает. Эффект проекта не в закупленной технике и не в количестве мероприятий, которые можно провести на деньги гранта. Он в тех качественных изменениях, которые произойдут с людьми, которые станут участниками проекта. Это важно показать в заявке. И не нужно стесняться делать видеовизитки, прикладывать дополнительные фотоматериалы, визуализацию и другой иллюстративный материал. Чем больше увидит и узнает о вас эксперт, оценивающий заявку, тем ближе ему станет ваш проект», - подчеркнула методист и эксперт федеральных грантовых конкурсов Оксана Тажирова.

С ней согласилась и руководитель социальных проектов Эн+ Юлия Майорова. Грантодатели сегодня заинтересованы в длительном партнерстве. Им важно, чтобы проект был жизнеспособным и после окончания гранта.

«К примеру, в нашем грантовом конкурсе «Города со знаком плюс» мы всегда рады проектам, которые объединяют в себе и инфраструктруные, и событийные истории. Когда на средства гранта создается общественное пространство, которое авторы проекта насыщают потом мероприятиями. Именно по такому принципу мы поддержали в Нижнем Новгороде коворкинг «Точка Урбан» от Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета и «Книжный парк» от Централизованной библиотечной системы Автозаводского района», - рассказала Юлия.

Все эксперты отметили, что в Нижнем Новгороде хорошо развита культура социального проектирования, а НКО и муниципальные организации всегда активно участвуют как в государственных, так и в корпоративных грантовых конкурсах.

Так, в прошлом году на конкурс «Города со знаком плюс» от нижегородцев поступило 40 проектов.

«Рекомендую всем посетить сайт конкурса, даже если не решитесь участвовать в нем в этом году. Там собраны потрясающие образовательные материалы по созданию проектов и написанию грантовых заявок. Большое спасибо компании за такой бесплатный обучающий курс, актуальный для всех НКО и муниципальных организаций», - отметила участница встречи, журналист Лариса Андрюшина.

Заявку на грантовый конкурс «Города со знаком плюс» еще можно успеть подать до 15 февраля. А встречи в рамках клуба PROНижний по важным для городского сообщества темам продолжат проводить ежеквартально.