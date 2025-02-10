Поступило более 80 предложений на улучшение производственной системы АПЗ

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В 2024 году в отдел бизнес-анализа Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина от подразделений поступило более 80 предложений на улучшение производственной системы.
Некоторые из них имеют большой экономический эффект и успешно внедрены в производство. Авторы заявок получили денежное вознаграждение.
Общая сумма экономического эффекта от предложений по улучшению производственной системы завода за год – более 4 млн рублей.
Расскажем об одном из внедренных рацпредложений. В связи с увеличением объемов выпуска одного из специзделий в цехе №54 недоставало оснастки для изготовления детали "винт". Инженеры-технологи Евгения Галкина и Светлана Кривоногова спроектировали стальной хомут для выполнения резьбошлифовальных операций на нескольких станках, где проводилась черновая и точная обработка детали. Его изготовили на автоматном участке цеха в количестве 100 штук. Это позволило сократить расходы и время на изготовление хомутов в цехе №65. В настоящее время оснастка имеется в нужном количестве и используется в работе. Экономический эффект – 247 633 рублей.
Текст: Наталья Глазунова
Фото: Александр Барыкин
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