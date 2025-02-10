Поступило более 80 предложений на улучшение производственной системы АПЗ Экономика

Фото: пресс-служба АПЗ

В 2024 году в отдел бизнес-анализа Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина от подразделений поступило более 80 предложений на улучшение производственной системы.

Некоторые из них имеют большой экономический эффект и успешно внедрены в производство. Авторы заявок получили денежное вознаграждение.

Общая сумма экономического эффекта от предложений по улучшению производственной системы завода за год – более 4 млн рублей.

Расскажем об одном из внедренных рацпредложений. В связи с увеличением объемов выпуска одного из специзделий в цехе №54 недоставало оснастки для изготовления детали "винт". Инженеры-технологи Евгения Галкина и Светлана Кривоногова спроектировали стальной хомут для выполнения резьбошлифовальных операций на нескольких станках, где проводилась черновая и точная обработка детали. Его изготовили на автоматном участке цеха в количестве 100 штук. Это позволило сократить расходы и время на изготовление хомутов в цехе №65. В настоящее время оснастка имеется в нужном количестве и используется в работе. Экономический эффект – 247 633 рублей.

Текст: Наталья Глазунова

Фото: Александр Барыкин