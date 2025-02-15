Движение ограничат на улице Лоскутова Нижнего Новгорода Общество

Фото: Центр организации движения города Нижнего Новгорода

Движение в Нижнем Новгороде на улице Лоскутова будет временно ограничено.

Речь идет об участке от пр. Ильича до пр. Кирова.

Это связано с проведением состязаний по хоккею.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения города Нижнего Новгорода, срок действия ограничений - с 14.00 до 21.00 17 февраля и с 14.00 до 19.00 18 февраля.

Автомобилистов просят заблаговременно продумывать маршруты своих поездок.