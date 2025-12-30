Энергетики ЭН+ дарят новогоднее настроение Общество

Фото: Михаил Солунин

Гигантскую 14-метровую елку в парке «Станкозавод» видно издалека. Тысячи огней на ней зажгли энергетики Эн+. Цифры 2026 высотой 4 метра, сияющие фонари - это самая популярная фотозона в Ленинском районе, притягивающая своим светом детей и взрослых.

«Это абсолютно атмосферная и классная новогодняя елка! А самое главное – она сделана для жителей нашего района, для наших детишек с теплом, с любовью, с заботой и это чувствуется!», - поделилась впечатлениями нижегородка Мария Пастухова.



Накануне в парке «Станкозавод» состоялся новогодний праздник для детей и взрослых. Дед Мороз со Снегурочкой угостили детей сладостями, сфотографировались вместе в световых инсталляциях.



«Пусть радость и благополучие станут верными спутниками в новом году, а в ваших домах царит счастье», - поздравил нижегородцев с наступающим Новым годом и Рождеством генеральный директор Эн+ Тепло Волга Михаил Ефимов.



Новогодняя площадка в парке «Станкозавода» стала одной из самых главных и красивых в Ленинском районе, считает глава администрации Ленинского района Сергей Лукоянов.



«Надеюсь, все жители с удовольствием будут отмечать новогодние и рождественские праздники именно на этой локации», - поделился он.



Еще одна яркая и популярная новогодняя площадка в Автозаводском парке. Дети и взрослые фотографируются на память у символа Нижнего Новгорода, делятся в социальных сетях праздничными фотографиями в сияющих рамках и световом тоннеле. Это подарок от энергетического холдинга Эн+ жителям самого крупного района Нижнего Новгорода.

Кстати, в новогодние праздники энергетики Эн+ приглашают всех нижегородцев на яркие праздничные программы в Автозаводском парке 2 января - с 16 до 17 часов; 4 и 6 января - с 11 до 12 часов. А в парке Станкозавода - 3 и 5 января - с 11 до 12 часов.