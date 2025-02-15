Международная выставка-форум гостеприимства регионов "Интурмаркет" впервые пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Нижний Новгород выбран площадкой проведения одного из самых масштабных мероприятий в сфере туризма – Международной выставки-форума гостеприимства регионов «Интурмаркет». Она состоится с 13 по 15 марта на Нижегородской ярмарке. Важно отметить, что впервые за 20 лет проведения выставки она проводится за пределами Москвы.

«Принимать такой знаковый форум - большая честь для региона. Нижегородская область получила отличную возможность широко представить свой туристический потенциал», – подчеркнул министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Для гостей подготовлена насыщенная деловая программа, включающая более 120 различных мероприятий. 13 и 14 марта выставочная зона будет работать с 10.00 до 18.00, 15 марта – с 10.00 до 16.00. Для участия в деловой программе уже открыта регистрация, она доступна на официальном сайте: https://www.itmexpo.ru/reg/ .

«Для участников и гостей «Интурмаркета» переезд в столицу Поволжья означает открытие новых перспектив межрегионального и международного сотрудничества при сохранении высоких стандартов организации и проведения профессионального отраслевого мероприятия», – отметила директор выставки-форума Ольга Хоточкина.

Она сообщила, что главной особенностью мероприятия в 2025 году станет поддержка стендов межрегиональных проектов, в их числе - «Серебряное ожерелье», национальный туристический маршрут «Золотое кольцо», «Императорский маршрут», автомаршрут «Азовское кольцо», ассоциация межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ».

Большое внимание также будет уделено демонстрации возможностей для детского и молодежного туризма – на тематическом объединенном стенде свои услуги представят более 20 профильных туроператоров.

Продвижение путешествий по России – одно из направлений работы в рамках нового национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его реализация также нацелена на развитие туристской инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли.