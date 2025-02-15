Госпредприятие ищет субподрядчика для капремонта ГКБ №30 в Нижнем Новгороде Общество

Государственное предприятие Нижегородской области "ДиРОН" объявило тендер на поиск субподрядчика для капитального ремонта Городской клинической больницы №30 в Московском районе Нижнего Новгорода. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная стоимость субподрядного контракта составляет 755,9 млн рублей. В его рамках подрядчику предстоит разработать проект ремонта – срок до 1 июня 2025 года; провести капитальный ремонт здания на улице Березовской, 85А – работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года.

Победителя конкурса определят 24 февраля.

Отметим, что официальным заказчиком ремонта выступает сама ГКБ №30. В январе 2025 года больница заключила контракт с ГП НО "ДиРОН", которое стало генеральным подрядчиком. Сумма договора составила 787,4 млн рублей, что на 31,5 млн рублей превышает максимальную стоимость субподрядного контракта.

Ранее губернатор Глеб Никитин заявлял, что на базе ГКБ №30 будет создан многофункциональный центр, который займется вопросами планирования семьи и диагностики репродуктивного здоровья. Проект направлен на повышение доступности медицинских обследований в этой сфере.