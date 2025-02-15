Евгений Чинцов провел урок мужества для студентов Нижегородского института управления Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов провел урок мужества студентам Нижегородского института управления Президентской академии.

В ходе встречи будущие госслужащие и юристы задавали гостю вопросы о военной службе, участии в боевых действиях во время военных конфликтов, его увлечениях и другие.

Евгений Чинцов отметил, что многие товарищи погибли, но их память живет в каждом его решении. Спикер городской думы подчеркнул важность постоянного саморазвития.

"Считаю, что учиться нужно всю жизнь. Мой военный опыт научил меня быстро принимать решения, учитывая все риски, а обучение по программе "Время героев" дало базовые знания по самым различным направлениям. Все это в совокупности помогает мне сейчас в работе председателя городской думы, где каждое решение влияет на качество жизни нижегородцев".

Депутат рассказал, что раньше занимался гиревым спортом, футболом, легкой атлетикой и армреслингом. По его словам, спорт научил его дисциплине и командной работе, что крайне важно в любой сфере жизни.

В завершении встречи Евгений Чинцов призвал студентов поддерживать связи с сокурсниками и ценить дружбу.

Директор НИУ, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов отметил, что формат открытого диалога пользуется большим интересов у студентов. Он добавил, что вуз неоднократно принимал участие в гуманитарных миссиях в зону СВО.

"Особенно символична встреча с участником федеральной программы "Время героев" – в этом году НИУ совместно с правительством региона и КУПНО реализуют свой проект "Герои. Нижегородская область"", - сказал он и поблагодарил Евгения Чинцова за визит.