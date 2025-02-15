Как будут работать нижегородские поликлиники и больницы 22-23 февраля Общество

В ближайшие выходные, 22 и 23 февраля, медицинские учреждения Нижегородской области будут работать в дежурном режиме. Несмотря на праздничные дни, поликлиники продолжат вести прием пациентов как в субботу, так и в воскресенье. Об этом сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Дополнительных выходных или изменений в графике работы не предусмотрено.

Жителям региона рекомендуется заранее уточнять расписание конкретных медучреждений на их официальных сайтах и в социальных сетях.