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Общество

"Молодая Гвардия" провела торжественное мероприятие у Вечного огня в Нижегородском кремле в преддверии Дня защитника Отечества

22 февраля 2025 14:14  [110] Общество
Фото: пресс-служба РИК НРО Единая Россия.

Фото: пресс-служба РИК НРО Единая Россия.

В Нижегородском кремле состоялось торжественное мероприятие, организованное региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России» в честь Дня защитника Отечества. В нем приняли участие студенты НГТУ им. Алексеева, НИПС, НИК, НГЛУ им. Добролюбова и ВГУВТ, активисты, представители общественных и молодежных организаций, а также почетные гости. Об этом сообщили в пресс-службе РИК НРО «Единая Россия».
 
Значимость патриотизма, защиты Родины и роли молодежи в поддержке наших защитников подчеркнул в своем выступлении руководитель региональной общественной приемной «Единой России», председатель общественного совета при Законодательном собрании Нижегородской области Виктор Лунин.
 
«Хочу выразить благодарность молодежи за активную позицию в поддержке фронта. Важно, что вы не только восхищаетесь подвигами, но и делаете реальный вклад, помогая нашим бойцам, поддерживая их на всех уровнях. Вы создаете общество, в котором каждый чувствует себя частью великого дела. Это вдохновляет, и я уверен, что такая молодежь - будущее нашей Родины», - сказал он, обращаясь к молодым активистам.
 
Подтвердил вышесказанное участник специальной военной операции с позывным «Батя», находящийся сейчас во временном отпуске, который рассказал молодежи о том, как значима для бойцов поддержка со стороны гражданского общества.
 
«Находясь на передовой, мы чувствуем поддержку глубокого тыла. Молодежь Нижнего Новгорода, как и труженики тыла в далеких сороковых, поддерживает фронт. Мы благодарим всех, кто плетет маскировочные сети, делает своими руками сухой душ, собирает и отправляет гуманитарную помощь. Мы делаем все, чтобы это противостояние не легло на плечи наших детей. И в этом единстве народа Россия одержит Победу!» - поделился он.

Участники минутой молчания почтили память героев – защитников Отечества, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Родины, и возложили красные гвоздики к Вечному огню.
 
«День защитника Отечества - дань памяти, уважения и благодарности всем тем, кто защищал и защищает нашу страну. Мы гордимся тем, что можем поддерживать наших защитников, стараемся формировать патриотизм у молодежи, привлекаем в свои ряды юных патриотов, которые хотят быть полезными и нужными. Патриотизм - это не только слова, но и дела», - отметил активист регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Вадим Силашин.
 
Напомним, сохранение исторической памяти, поддержка и реализация проектов по образованию и воспитанию молодежи в патриотических, духовно-нравственных традициях,  по знанию истории Отечества является одним из важнейших направлений партпроекта «Историческая память» и в народной программе партии «Единая России».

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Теги:
Единая Россия Молодая Гвардия
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