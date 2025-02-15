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Общество

Евгений Лебедев: "Жители Арзамаса внесли огромный вклад в Победу над фашизмом, а сегодня мужественно сражаются на СВО"

23 февраля 2025 09:57  [58] Общество

Фото: РИК НРО "Единой России"

Накануне Дня Защитника Отечества депутат Государственной Думы (фракция "Единой России") Евгений Лебедев поздравил жителей Арзамасского округа. Об этом сообщили в пресс-службе РИК НРО партии.

Вместе с руководителями муниципального образования он возложил цветы к мемориалу с Вечным огнем в память о героях, принял участие в церемонии открытия нового здания штаба Поста №1 в Арзамасе и лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Ивановну Ковалеву.

"Жители Арзамаса внесли огромный вклад в Победу над фашизмом, а сегодня тысячи арзамасцев принимают участие в специальной военной операции. Мы гордимся всеми, кто смело и мужественно сражается с врагом, уничтожает ростки неонацизма, которые взошли на украинской земле! – заявил Евгений Лебедев. – Накануне Дня Защитника Отечества от своих коллег-депутатов и от себя лично передаю самые теплые поздравления и пожелания жителям Арзамасского округа – солдатам и офицерам, добровольцам, мобилизованным, работникам оборонной промышленности!"

Также в Арзамасе состоялось открытие нового здания штаба Поста №1. Его общая площадь составляет почти 200 кв. метров. В нем есть раздевалки, комнаты отдыха, сборки-разборки оружия, санитарные помещения. Установлен лазерный стрелковый тренажер и современные учебные стенды. Пост пионеров и комсомольцев у Вечного огня появился в 1973 году. Для нескольких поколений арзамасских школьников он стал школой мужества, патриотизма, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. В наши дни ежегодно через Пост №1 проходят более 800 ребят.

"В Год Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы Пост №1 получил новое здание штаба, построенное в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Уверен, что этот объект станет надежной базой для проведения различных событийных мероприятия, местом, где молодежь Арзамаса будет учиться патриотизму, готовиться к службе в Вооруженных Силах", - отмети Евгений Лебедев на церемонии открытия.

Вместе с главой городского округа Арзамас Александром Щелоковым депутат Госдумы Евгений Лебедев поздравил с наступающим праздником Анну Ивановну Ковалеву, ветерана Великой Отечественной войны.

На фронте Анна Ивановна оказалась в марте 1943 года. Вытаскивала с передовой раненых бойцов, оказывала им медицинскую помощь. Прошла со своей частью Смоленскую, Калининскую области, всю Белоруссию. Была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью "За Победу над Германией". 9 мая 1945 года встретила под Кенигсбергом в звании лейтенанта медицинской службы.

"Ветераны, участники героической борьбы с фашизмом – это "золотой фонд" нашего народа. Их пример вдохновляет современную молодежь, дает нам веру в себя и силы для решения стоящих перед страной задач", - сказал Евгений Лебедев.

Напомним, сохранение исторической памяти, поддержка и реализация проектов по образованию и воспитанию молодежи в патриотических, духовно-нравственных традициях, по знанию истории Отечества является одним из важнейших направлений партпроекта "Историческая память" и в народной программе партии "Единая России".

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Теги:
День защитника Отечества Евгений Лебедев Единая Россия
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