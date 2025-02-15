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Экономика

Плата за детсад в Кстовском округе вырастет второй раз за год

24 февраля 2025 14:37  [91] Экономика

С 1 марта в Кстовском округе Нижегородской области стоимость детского сада снова увеличится. О росте цен сообщили местные власти, комментируя жалобы родителей в соцсетях.  

Горожане отмечают, что платежи уже повышались с 1 января, а теперь их ждет очередное подорожание. В администрации пояснили, что с марта плата вырастет на 3,7% из-за увеличения индекса потребительских цен, который в 2024 году составил 9,52%.  

Теперь родителям придется платить 3 268,1 рубля в месяц, тогда как максимальная стоимость детского сада в регионе достигает 4 020,9 рубля.

Ранее сообщалось, что жителей Нижегородской области ждет перерасчет платы за отопление.

Также напомним, что в регионе вырос размер пособий по беременности.

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Теги:
Деньги Детсады Кстовский муниципалитет
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