В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2025 16:32  [85] Мощная магнитная буря идет на Нижегородскую область
24 февраля 2025 16:21  [73] Связь поколений не прервется: акция "Герои моей семьи" стартовала в арзамасском техникуме
24 февраля 2025 16:00  [113] Схемы движения трех нижегородских автобусов изменятся с 1 марта
24 февраля 2025 15:11  [137] Католическая община добивается возврата здания бывшего храма в Нижнем Новгороде
24 февраля 2025 14:58  [120] Студент Нижегородского института управления стал победителем Всероссийского конкурса "Точка роста"
24 февраля 2025 14:26  [140] "Ростелеком" обеспечил мобильной связью 16 нижегородских сёл и деревень
24 февраля 2025 14:13  [154] Электробус заменит троллейбус на маршруте №13 в Нижнем Новгороде 
24 февраля 2025 13:32  [151] Нижегородский институт управления и фонд "Защитники Отечества" заключили соглашение о сотрудничестве
24 февраля 2025 13:30  [148] Центр Нижнего Новгорода украсят к 9 Мая живыми цветами за 12,9 млн рублей
24 февраля 2025 13:11  [176] Нижегородский медколледж оккупировали жуткие насекомые
Общество

Связь поколений не прервется: акция "Герои моей семьи" стартовала в арзамасском техникуме

24 февраля 2025 16:21  [73] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Акция «Герои моей семьи», посвященная 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, стартовала в Арзамасском коммерческо-техническом техникуме. Инициатором ее проведения выступило местное отделение «Единой России» городского округа в рамках партпроекта «Историческая память».

В фойе учебного заведения на большом медиаэкране запущена тематическая рубрика, в которой размещаются фото и истории о героях Великой Отечественной войны – родственниках студентов.

«Эта акция призвана через личные истории изучать и понимать историю нашего Отечества, историю Великой Победы. Так мы глубже проникаем в суть тех событий, того подвига, который совершили наши предки. Надеемся, что все студенты и преподаватели примут участие и расскажут о героях в своей семье. Думаю, что каждый из них, увидев на большом экране портрет и историю родственника, будет испытывать особую гордость и признательность. Гордимся тем, что старт дан в нашем техникуме, потому мы всегда уделяем огромное внимание патриотическому воспитанию, и сегодня это как никогда актуально и важно», - рассказал директор техникума, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» г.о.г. Арзамас Евгений Горшков.

В техникуме учатся более тысячи студентов, и большинство из них уже выразили желание принять участие в проекте. Страницы рубрики будут постоянно обновляться, чтобы каждый смог рассказать о своем герое. Первые опубликованные истории уже вызвали большой отклик.

«В моей семье два героя - это мой прадедушка Рябышев Михаил Дмитриевич и моя прабабушка Рябышева Анна Николаевна. Они начали свой боевой путь в Сталинграде, шли до самого конца войны, дошли до Берлина. Дедушка служил в звании младшего лейтенанта и ушел затем за баз в чине подполковника. А прабабушка в звании крейтера старшего радиотелеграфиста. Как я знаю, что моя прабабушка получила 10 медалей, у прадедушки 18 медалей. Мне очень приятно видеть на главном экране нашего техникума своих родственников. Я понимаю, что другие ребята, наши студенты, могут увидеть, узнать историю моих родственников, узнать их подвиги. Я этим горжусь», - поделилась студентка Алиса Ананьева.

Студент 3-го курса Иван Котов сразу решил участвовать в акции, и теперь о герое его семьи узнали многие.

«На экране - мой прадедушка, Котов Алексей Иванович, он участник Великой Отечественной войны, был рядовым, воевал под Ржевом, даже спас несколько своих товарищей. В ходе боевых действий его контузило, потом комиссовали, очень долго восстанавливался. Как только стартовала акция, я даже не задумывался, участвовать мне в ней или нет. Сразу же в семейном архиве нашел фотографии и у родственников узнал больше информации о прадедушке, потому что это очень важно - чтить память и помнить наших героев», - рассказал студент.

На слайдах рядом с историями и портретами героев размещены также фотографии их потомков – студентов.

«Этот формат позволяет сегодня нашему подрастающему поколению прикоснуться, приобщиться и увидеть себя в героях своей семьи. Мы сегодня посмотрели некоторые слайды – это действительно впечатляет. Когда видишь преемственность не только в фамилии, не только в рассказе, а те же черты лица, те же глаза, даже такое же настроение, такой же юношеский взгляд. Восемьдесят лет - это большой срок, но это не означает, что мы должны что-то забыть, должны что-то упустить, должны что-то потерять, поэтому я считаю проект очень актуальным, своевременным, нужным. И был бы рад, если бы он был дальше растиражирован по другим образовательным и другим учреждениям», - отметил значимость акции депутат Законодательного собрания Нижегородской области Николай Упирвицкий.

Также все истории акции «Герои моей семьи» будут опубликованы на сайте техникума, в аккаунтах учебного заведения и партии.

Напомним, сохранение исторической памяти, поддержка и реализация проектов по образованию и воспитанию молодежи в патриотических, духовно-нравственных традициях,  по знанию истории Отечества является одним из важнейших направлений партпроекта «Историческая память» и в народной программе партии «Единая России».

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ Единая Россия Патриотизм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph