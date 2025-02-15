Связь поколений не прервется: акция "Герои моей семьи" стартовала в арзамасском техникуме Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Акция «Герои моей семьи», посвященная 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, стартовала в Арзамасском коммерческо-техническом техникуме. Инициатором ее проведения выступило местное отделение «Единой России» городского округа в рамках партпроекта «Историческая память».

В фойе учебного заведения на большом медиаэкране запущена тематическая рубрика, в которой размещаются фото и истории о героях Великой Отечественной войны – родственниках студентов.

«Эта акция призвана через личные истории изучать и понимать историю нашего Отечества, историю Великой Победы. Так мы глубже проникаем в суть тех событий, того подвига, который совершили наши предки. Надеемся, что все студенты и преподаватели примут участие и расскажут о героях в своей семье. Думаю, что каждый из них, увидев на большом экране портрет и историю родственника, будет испытывать особую гордость и признательность. Гордимся тем, что старт дан в нашем техникуме, потому мы всегда уделяем огромное внимание патриотическому воспитанию, и сегодня это как никогда актуально и важно», - рассказал директор техникума, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» г.о.г. Арзамас Евгений Горшков.

В техникуме учатся более тысячи студентов, и большинство из них уже выразили желание принять участие в проекте. Страницы рубрики будут постоянно обновляться, чтобы каждый смог рассказать о своем герое. Первые опубликованные истории уже вызвали большой отклик.

«В моей семье два героя - это мой прадедушка Рябышев Михаил Дмитриевич и моя прабабушка Рябышева Анна Николаевна. Они начали свой боевой путь в Сталинграде, шли до самого конца войны, дошли до Берлина. Дедушка служил в звании младшего лейтенанта и ушел затем за баз в чине подполковника. А прабабушка в звании крейтера старшего радиотелеграфиста. Как я знаю, что моя прабабушка получила 10 медалей, у прадедушки 18 медалей. Мне очень приятно видеть на главном экране нашего техникума своих родственников. Я понимаю, что другие ребята, наши студенты, могут увидеть, узнать историю моих родственников, узнать их подвиги. Я этим горжусь», - поделилась студентка Алиса Ананьева.

Студент 3-го курса Иван Котов сразу решил участвовать в акции, и теперь о герое его семьи узнали многие.

«На экране - мой прадедушка, Котов Алексей Иванович, он участник Великой Отечественной войны, был рядовым, воевал под Ржевом, даже спас несколько своих товарищей. В ходе боевых действий его контузило, потом комиссовали, очень долго восстанавливался. Как только стартовала акция, я даже не задумывался, участвовать мне в ней или нет. Сразу же в семейном архиве нашел фотографии и у родственников узнал больше информации о прадедушке, потому что это очень важно - чтить память и помнить наших героев», - рассказал студент.

На слайдах рядом с историями и портретами героев размещены также фотографии их потомков – студентов.

«Этот формат позволяет сегодня нашему подрастающему поколению прикоснуться, приобщиться и увидеть себя в героях своей семьи. Мы сегодня посмотрели некоторые слайды – это действительно впечатляет. Когда видишь преемственность не только в фамилии, не только в рассказе, а те же черты лица, те же глаза, даже такое же настроение, такой же юношеский взгляд. Восемьдесят лет - это большой срок, но это не означает, что мы должны что-то забыть, должны что-то упустить, должны что-то потерять, поэтому я считаю проект очень актуальным, своевременным, нужным. И был бы рад, если бы он был дальше растиражирован по другим образовательным и другим учреждениям», - отметил значимость акции депутат Законодательного собрания Нижегородской области Николай Упирвицкий.

Также все истории акции «Герои моей семьи» будут опубликованы на сайте техникума, в аккаунтах учебного заведения и партии.

Напомним, сохранение исторической памяти, поддержка и реализация проектов по образованию и воспитанию молодежи в патриотических, духовно-нравственных традициях, по знанию истории Отечества является одним из важнейших направлений партпроекта «Историческая память» и в народной программе партии «Единая России».