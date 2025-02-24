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Общество

Нижегородский аэропорт использует более 100 средств для отпугивания птиц

25 февраля 2025 13:57  [1] Общество

В Международном аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова круглосуточно работают системы орнитологической безопасности, предотвращая столкновения птиц с воздушными судами. Для этого применяется более 100 единиц специального оборудования.  

Как сообщили "НТА-Приволжье" в пресс-службе аэропорта, орнитологическое обеспечение ведется в строгом соответствии с федеральными и международными стандартами, включая рекомендации ICAO. В структуре предприятия есть штатный инженер, а также внештатная команда, отвечающая за контроль за птицами на территории аэродрома.  

Для отпугивания пернатых используются стационарные и мобильные биоакустические установки, которые имитируют сигналы тревоги птиц и крики хищников. Помимо этого, применяются зеркальные механические отпугиватели, динамические установки, антиприсадные шипы и орнитологические сети.  

Кроме технических мер, в аэропорту регулярно проводят работы по снижению привлекательности территории для птиц. Удаляются кустарники, скашивается трава на летном поле, устанавливаются сетки над грунтовыми участками и дренажными водоемами. Специалисты также патрулируют территорию, оценивая орнитологическую обстановку.  

Все эти меры помогают снизить риски и обеспечить безопасные полеты.

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Теги:
Аэропорт Безопасность Птицы
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