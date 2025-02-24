Нижегородский аэропорт использует более 100 средств для отпугивания птиц Общество

В Международном аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова круглосуточно работают системы орнитологической безопасности, предотвращая столкновения птиц с воздушными судами. Для этого применяется более 100 единиц специального оборудования.

Как сообщили "НТА-Приволжье" в пресс-службе аэропорта, орнитологическое обеспечение ведется в строгом соответствии с федеральными и международными стандартами, включая рекомендации ICAO. В структуре предприятия есть штатный инженер, а также внештатная команда, отвечающая за контроль за птицами на территории аэродрома.

Для отпугивания пернатых используются стационарные и мобильные биоакустические установки, которые имитируют сигналы тревоги птиц и крики хищников. Помимо этого, применяются зеркальные механические отпугиватели, динамические установки, антиприсадные шипы и орнитологические сети.

Кроме технических мер, в аэропорту регулярно проводят работы по снижению привлекательности территории для птиц. Удаляются кустарники, скашивается трава на летном поле, устанавливаются сетки над грунтовыми участками и дренажными водоемами. Специалисты также патрулируют территорию, оценивая орнитологическую обстановку.

Все эти меры помогают снизить риски и обеспечить безопасные полеты.