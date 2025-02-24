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Общество

В Нижегородском институте управления состоялась творческо-поэтическая встреча о спецоперации

25 февраля 2025 13:45  [38] Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

20 февраля в Нижегородском институте управления Президентской академии прошла творческо-поэтическая встреча "Про СВОих: записки волонтёра", организованная директором научного центра института, кандидатом исторических наук Кириллом Демичевым.

В мероприятии приняли участие бойцы нижегородского танкового батальона "Козьма Минин", представители силовых структур, ветераны СВО и других локальных вооруженных конфликтов, а также общественные и духовные деятели. Среди гостей были председатель Нижегородской организации "Инвалиды войны" Игорь Андронов и руководитель Отдела образования и катехизации Нижегородской епархии протоиерей Евгений Худин.

Директор института, депутат Законодательного собрания региона Александр Парамонов, отметил, что в год 80-летия Победы и в Год защитника Отечества вуз проводит серию патриотических мероприятий, посвященных теме спецоперации.

"Выставку центра "Авангард", выступление хора "Русский формат", встречу студентов с участником СВО и председателем городской Думы Нижнего Новгорода Евгением Чинцовым посетили почти 800 человек. Это не просто мероприятия – это возможность объединить людей разных поколений, от школьников до ветеранов, вокруг темы патриотизма", – подчеркнул Александр Парамонов.

Встреча "Про СВОих: записки волонтёра" была приурочена к трехлетию начала СВО. В ходе мероприятия Кирилл Демичев представил собравшимся свои стихи, посвященные ключевым событиям спецоперации – гостомельскому десанту, боям за Мариуполь и Кременную, а также труду военных медиков и судьбам семей военнослужащих.

Обсуждение вызвало оживленную дискуссию, участники встречи делились личными историями и впечатлениями.

"Поэзия через призму реальных судеб помогает глубже понять тех, кто сражается на передовой и ждет дома своих близких. Это возможность пережить их боль, надежды и радость вместе с ними", – отметил Кирилл Демичев.

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Теги:
РАНХиГС СВО
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