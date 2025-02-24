Юные павловчанки и балахнинцы выиграли региональный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" Спорт

Фото: пресс-служба ПАО "Т Плюс"

Школьные команды юношей из Балахны и девушек из Павлова выиграли региональный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Нижегородской области. Победители получили путёвки на чемпионат Приволжского федерального округа.

Финал регионального чемпионата прошёл 22 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звёздный» в Арзамасе. В решающем матче у юношей команда «Мининский» из школы № 6 Балахны переиграла команду «Торнадо» школы № 6 из города Арзамаса. Третье место заняли ребята из команды «Сокол» лицея № 87 города Нижнего Новгорода. В турнире среди команд девушек бронзовыми призёрами стали воспитанницы школы № 6 г. Балахны, второе место заняла команда «Лидер» из нижегородской школы № 128, а баскетболистки команды «БЭМС» школы № 1 города Павлово стали победительницами регионального этапа Чемпионата.

Самыми ценными игроками турнира признаны Кира Куницына (школа № 1, г. Павлово) и Иван Варфоломеев (школа № 6 им. К. Минина, г. Балахна). Благодаря техническим и тактическим навыкам баскетболистов их команды достигли заветной цели и стали победителями.

В церемонии награждения победителей регионального этапа принял участие главный инженер Нижегородского филиала «Т Плюс» Андрей Ванин.

«Уже много лет проект "КЭС-БАСКЕТ" приобщает школьников к спорту, ценностям здорового образа жизни, и делает это масштабно и ярко. Количество участников Чемпионата исчисляется сотнями тысяч. Соревнования Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" традиционно прекрасно организованы, и очередной финал регионального этапа вновь стал настоящим праздником для ценителей баскетбола», – отметил Андрей Ванин.

Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» проводится с 2007 года. Генеральным спонсором проекта выступает Группа «Т Плюс». В сезоне 2024/25 годов соревнования юных баскетболистов проходят в 81 регионе России. В чемпионате Нижегородской области приняли участие 663 команды школьников и школьниц из 56 муниципальных образований – на 108 спортивных коллективов больше, чем в сезоне 2023/24. По числу команд-участниц Чемпионата регион вышел на третье место в стране после Башкортостана и Татарстана.