На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
25 февраля 2025 14:43  [103] Юные павловчанки и балахнинцы выиграли региональный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ"
24 февраля 2025 20:27  [329] Александр Кокшаров: "Пари НН" станет командой с менталитетом победителя
24 февраля 2025 19:09  [191] Озвучены итоги Первенства ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях
24 февраля 2025 18:48  [299] На лыжах к финишу: как прошел марафон на Щелоковском хуторе
24 февраля 2025 18:18  [313] Депутат Госдумы Артем Кавинов избран председателем комиссии по развитию физкультуры и спорта лиц с ОВЗ
24 февраля 2025 12:55  [878] План развития адаптивного спорта на 2025 год утвердили в Нижегородской области
24 февраля 2025 11:52  [330] Здание бассейна "Динамо" в Нижнем Новгороде обрело крышу
24 февраля 2025 08:29  [292] Турнир по художественной гимнастике прошел в Кстове при поддержке компании "ЛУКОЙЛ"
23 февраля 2025 12:23  [476] Четыре золота завоевали нижегородцы на чемпионате России по муайтай
23 февраля 2025 11:01  [628] Около 650 лыжников приняли участие в марафоне на Щелоковском хуторе
Спорт

Юные павловчанки и балахнинцы выиграли региональный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ"

25 февраля 2025 14:43  [103] Спорт

Фото: пресс-служба ПАО "Т Плюс"

Школьные команды юношей из Балахны и девушек из Павлова выиграли региональный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Нижегородской области. Победители получили путёвки на чемпионат Приволжского федерального округа.

Финал регионального чемпионата прошёл 22 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звёздный» в Арзамасе. В решающем матче у юношей команда «Мининский» из школы № 6 Балахны переиграла команду «Торнадо» школы № 6 из города Арзамаса. Третье место заняли ребята из команды «Сокол» лицея № 87 города Нижнего Новгорода. В турнире среди команд девушек бронзовыми призёрами стали воспитанницы школы № 6 г. Балахны, второе место заняла команда «Лидер» из нижегородской школы № 128, а баскетболистки команды «БЭМС» школы № 1 города Павлово стали победительницами регионального этапа Чемпионата.

Самыми ценными игроками турнира признаны Кира Куницына (школа № 1, г. Павлово) и Иван Варфоломеев (школа № 6 им. К. Минина, г. Балахна). Благодаря техническим и тактическим навыкам баскетболистов их команды достигли заветной цели и стали победителями.

В церемонии награждения победителей регионального этапа принял участие главный инженер Нижегородского филиала «Т Плюс» Андрей Ванин.

«Уже много лет проект "КЭС-БАСКЕТ" приобщает школьников к спорту, ценностям здорового образа жизни, и делает это масштабно и ярко. Количество участников Чемпионата исчисляется сотнями тысяч. Соревнования Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" традиционно прекрасно организованы, и очередной финал регионального этапа вновь стал настоящим праздником для ценителей баскетбола», – отметил Андрей Ванин.

Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» проводится с 2007 года. Генеральным спонсором проекта выступает Группа «Т Плюс». В сезоне 2024/25 годов соревнования юных баскетболистов проходят в 81 регионе России. В чемпионате Нижегородской области приняли участие 663 команды школьников и школьниц из 56 муниципальных образований – на 108 спортивных коллективов больше, чем в сезоне 2023/24. По числу команд-участниц Чемпионата регион вышел на третье место в стране после Башкортостана и Татарстана.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Баскетбол Т Плюс школьники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
24 февраля 2025 18:48На лыжах к финишу: как прошел марафон на Щелоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph