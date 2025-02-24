30 выездов в различные муниципалитеты Нижегородской области совершили "Поезда здоровья" с начала года Общество

Фото: НОКБ имени Семашко

30 выездов в различные муниципалитеты Нижегородской области совершили «Поезда здоровья» с начала года. За неполные два месяца работы специалисты побывали уже в 112 населенных пунктах региона. К настоящему моменту квалифицированную медицинскую помощь получили почти 5,8 тысячи человек.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области отметили, что основная задача работы мобильно-диагностических комплексов – повышение доступности медицинской помощи для людей, в особенности для жителей сельских территорий. Выезды «Поездов здоровья» позволяют увеличить охваты проводимых диагностических мероприятий, в особенности в профилактических целях.

«Медики Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко провели уже почти 9,5 тысячи врачебных консультаций. Пациентам выполнили более 18,6 тысячи исследований, в том числе свыше 2 тысяч флюорографий, 1,5 тысячи маммографий, около 1,3 тысячи электрокардиографий, более 11,3 тысячи лабораторных исследований, почти 900 ультразвуковых исследований», – рассказали в областном Минздраве.

Результат проведенной работы – почти 1,2 тысячи впервые выявленных случаев заболеваний. По итогам почти 3,8 тысячи нижегородцев направлены на дообследование, около 200 пациентов – на госпитализацию.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» для работы «Поездов здоровья» были закуплены специализированные диагностические модули для диагностики.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».