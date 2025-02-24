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Шалабаев о присвоении звания "Почетный гражданин Нижнего Новгорода": "Фронтовики этого очень ждут"

26 февраля 2025 14:28  [53] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Бюджет Нижнего Новгорода увеличен на 4 млрд рублей. Эти средства пойдут на расселение ветхого жилья, благоустройство дворов, строительство детских садов и ремонт дорог, сообщил мэр Юрий Шалабаев по итогам заседания городской думы.  

По словам главы города, значительная часть суммы будет вложена в программу расселения аварийного фонда. Впервые за 8 лет муниципалитет возобновил строительство жилья специально для этих целей. Уже три новых дома заселены, и работа продолжается.  

Рекордные 800 млн рублей выделены на благоустройство дворов. В этом году по просьбам жителей планируется привести в порядок 275 дворовых территорий.  

Финансирование получит и литературный музей А.М. Горького. Сейчас его реконструкция завершена на 60%, а к концу года работы должны быть полностью закончены.  

На заседании также приняли решение о присвоении всем фронтовикам звания "Почетный гражданин Нижнего Новгорода".  

"Это была задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным. Фронтовики этого очень ждут. Мы сейчас все формальные процедуры практически прошли и планируем на мартовском заседании думы эти звания уже вручать. Все фронтовики их получат", — заявил Юрий Шалабаев.  

Также в администрации появится новый заместитель мэра, который будет заниматься вопросами взаимодействия с участниками СВО и их семьями. По словам Шалабаева, Год защитника Отечества и 80-летие Победы требуют особого внимания к военнослужащим и ветеранам.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода ВОВ Юрий Шалабаев
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