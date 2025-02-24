Мужчина с психическими отклонениям сбежал из нижегородской больницы №13 Общество

В Нижнем Новгороде ведутся поиски 34-летнего Михаила Гурьянова, который сбежал из больницы №13 во время медосвидетельствования. По имеющейся информации, мужчина страдает психическими отклонениями.

Последний раз его видели 24 февраля в 22:30 неподалеку от дома №26 на улице Гайдара. На момент исчезновения он был без верхней одежды, но в свитере светло-серого цвета, темно-серых брюках и порванной зеленой куртке с белыми полосами на рукавах. Обут был в черные зимние ботинки.

Михаил Гурьянов зарегистрирован в Кстове, по адресу проспект Победы.

Если вы обладаете какой-либо информацией о его местонахождении, просьба позвонить по номеру 8-995-128-94-99 (Виталий).