Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 февраля 2025 15:32  [87] Арзамасские власти добились 167 млн рублей компенсации за срыв соцстроек
26 февраля 2025 15:20  [114] Мужчина с психическими отклонениям сбежал из нижегородской больницы №13
26 февраля 2025 15:17  [105] Нижегородцам вынесли 3,5 млн штрафов за нарушения ПДД в 2024 году
26 февраля 2025 15:05  [120] Несколько аварийных домов планируется расселить в Нижегородском районе
26 февраля 2025 14:50  [118] Red Wings запускает рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми и Тбилиси
26 февраля 2025 14:28  [127] "Фронтовики этого очень ждут": Шалабаев о присвоении ветеранам звания "Почетный гражданин Нижнего Новгорода"
26 февраля 2025 14:20  [160] 20-градусные морозы идут в Нижегородскую область
26 февраля 2025 13:56  [164] Освещение в Бурнаковской низине могут установить в 2026 году
26 февраля 2025 13:43  [124] 60 операций на верхних дыхательных путях сделали в ГКБ №5 благодаря инновационной методике
26 февраля 2025 13:41  [149] Нижегородцы возмущены отсутствием общественного транспорта после 21:30
Общество

Мужчина с психическими отклонениям сбежал из нижегородской больницы №13

26 февраля 2025 15:20  [114] Общество

В Нижнем Новгороде ведутся поиски 34-летнего Михаила Гурьянова, который сбежал из больницы №13 во время медосвидетельствования. По имеющейся информации, мужчина страдает психическими отклонениями.  

Последний раз его видели 24 февраля в 22:30 неподалеку от дома №26 на улице Гайдара. На момент исчезновения он был без верхней одежды, но в свитере светло-серого цвета, темно-серых брюках и порванной зеленой куртке с белыми полосами на рукавах. Обут был в черные зимние ботинки.  

Михаил Гурьянов зарегистрирован в Кстове, по адресу проспект Победы.  

Если вы обладаете какой-либо информацией о его местонахождении, просьба позвонить по номеру 8-995-128-94-99 (Виталий).

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Розыск
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
24 февраля 2025 18:48На лыжах к финишу: как прошел марафон на Щелоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph