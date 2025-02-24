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Культура и отдых

Нижегородская область стала пилотным регионом программы АСИ "ПроЕДУ по России" по развитию гастроиндустрии

26 февраля 2025 15:42  [89] Культура и отдых

Фото: Агентство стратегических инициатив

 Нижегородская область в качестве пилотного региона присоединилась к программе Агентства стратегических инициатив (АСИ) «ПроЕДУ по России», направленной на развитие гастрономической индустрии. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении было подписано генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Документ предусматривает реализацию проектов, которые используют гастрономию как инструмент социально-экономического роста региона.

«Нижний Новгород всегда был мультикультурным центром, объединяющим разнообразные традиции и гастрономические специалитеты. Регион активно развивается, привлекая туристов богатой историей и современной инфраструктурой. Сегодня мы видим дополнительную ценность в развитии гастроиндустрии как драйвера экономического роста и укрепления туристической привлекательности региона. Мы уверены, что успешная реализация программы в Нижегородской области станет примером для других регионов страны», – отметила Светлана Чупшева.

 Проект предусматривает внедрение передовых практик поддержки местных предпринимателей, продвижение локальных продуктов и укрепление связей между производителями и потребителями. Особое внимание уделят созданию образовательных программ для подготовки кадров и повышению квалификации действующих специалистов. Уже в 2025 году планируют запустить совместный проект с лидером АСИ Алексеем Горенским, посвященный современному практико-ориентированному образованию в сфере гастроиндустрии на основе государственно-частного партнерства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что в регионе представлены разнообразные гастрономические направления.

«Для нас развитие гастрономии – это целая философия, которая формирует имидж региона и способствует сохранению кулинарных традиций. В Нижегородской области сегодня работает более 2500 тысяч ресторанов, баров и кафе, уникальные рецепты которых привлекают гурманов со всей России и из зарубежья. Нам важно поддерживать местных производителей и рестораторов, создавая возможности для повышения качества продуктов и непрерывного обучения. Уверен, что совместно с Агентством стратегических инициатив мы сможем не только развить гастрономические бренды региона, но и сделать их катализаторами культурного и экономического развития», – отметил Глеб Никитин.

Программа «ПроЕДУ по России» в Нижегородской области откроет новые перспективы для регионального развития и станет важным шагом в формировании устойчивого гастрономического бренда, способного привлечь туристов и инвесторов со всей страны.

Ранее к проекту в качестве пилотного региона также присоединился Сахалин.   

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Теги:
Гастрономия Туризм
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