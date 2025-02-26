Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций ВС РФ Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 27 февраля поздравил с профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций Вооруженных сил России.

«Главная задача Сил специальных операций – защита интересов нашей страны как внутри государства, так и за его пределами. Бойцы этого воинского формирования наравне с другими нашими героями сейчас участвуют в специальной военной операции, проявляют мужество, стойкость, отвагу, демонстрируют высокий профессионализм и образцовую дисциплину. Спасибо всем нижегородцам, которые в составе Сил специальных операций служат Отечеству!» - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области выразил особые слова благодарности ветеранам Сил специальных операций ВС РФ.

«Опыт, накопленный Силами специальных операций Вооруженных сил России с начала 2000-х годов, позволяет нашим бойцам уверенно справляться даже с самыми сложными задачами. Желаю всем военнослужащим Сил специальных операций удачи, веры в себя и крепкого здоровья!» - добавил Глеб Никитин.



