Люлин: "Восстанавливая захоронения Героев ВОВ, молодежь передает потомкам память о их подвиге" Общество

26 февраля в региональном парламенте состоялось заседание Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области. В заседании принял участие председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин и руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области, генерал-лейтенант юстиции Айрат Ахметшин.

Важнейшими вопросами стали — подписание соглашения со следственным управлением Следственного комитета РФ по Нижегородской области, борьба с распространением вейпов среди подростков, регулирование оборота аромаингаляторов и подготовка к масштабной акции по восстановлению воинских захоронений.

На заседании было подписано соглашение между Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Нижегородской области и следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области. Документ направлен на укрепление взаимодействия в решении актуальных молодежных проблем, правовое просвещение подростков и молодёжи, а также совместную разработку инициатив в сфере профилактики правонарушений. В рамках соглашения стороны будут работать над повышением правовой грамотности, патриотическим воспитанием подрастающего поколения и поддержкой проектов, направленных на укрепление дисциплины и социальной ответственности у молодежи.

«Это соглашение — знак доверия и новый этап в развитии молодежной политики региона. Следственное управление — это мощная опора в вопросах защиты прав молодёжи, воспитания гражданской ответственности и юридической поддержки. Уверен, что совместная работа позволит не только вырабатывать эффективные законодательные инициативы, но и даст молодым людям практические инструменты для решения социальных задач. Для нас крайне важно, чтобы молодёжь видела: государство готово слышать их и действовать сообща», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Также молодые законодатели поддержали всероссийскую акцию по контролю за продажей никотинсодержащей продукции. 1 марта 2025 года во всех муниципалитетах региона пройдут совместные рейды. Участники проверят соблюдение дистанции от школ до торговых точек, наличие запрещённых изделий, например, снюса, а также правильность оформления витрин. Особое внимание уделят недопущению продажи вейпов несовершеннолетним. Для этого к рейдам привлекут подростков-добровольцев с согласия родителей.

Ещё одной темой обсуждения стали аромаингаляторы — карманные устройства с эфирными маслами, которые подростки массово используют вместо курения. Несмотря на заявления продавцов о безопасности, парламентарии выразили тревогу: состав многих «вкусных» ингаляторов не проверен, а их доступность создаёт риски для здоровья школьников.

«Мы не можем закрывать глаза на новые формы зависимости. Необходимо срочно проверить эти устройства на содержание запрещённых веществ и законодательно ограничить их продажу детям», — заявила председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Татьяна Баранова.

Инициатива Молодёжного парламента включает обращение в Роспотребнадзор и Госдуму с предложением внести изменения в КоАП. Это позволит приравнять аромаингаляторы к никотинсодержащей продукции и запретить их реализацию несовершеннолетним.

Особое внимание участники заседания уделили подготовке к 80-летию Победы. Молодёжный парламент запускает акцию по приведению в порядок заброшенных могил участников Великой Отечественной войны. В планах — уборка территории, реставрация памятников и публикация историй героев в соцсетях.

«Каждое восстановленное захоронение — это урок благодарности. Мы обязаны передать потомкам память о подвиге тех, кто подарил нам мир», — отметила заместитель председателя Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Ангелина Минеичева.

К акции подключатся волонтёры из всех районов области. Первый этап начнётся с составления списка объектов, требующих внимания, а уже весной стартуют практические работы. Парламентарии призвали СМИ активно освещать события, чтобы привлечь как можно больше участников.

Завершилось заседание обсуждением перспектив взаимодействия с молодёжными организациями и планов по реализации всех инициатив в ближайшие месяцы.