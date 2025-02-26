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Бизнес

Более 230 экспортных контрактов заключили нижегородские малые и средние предприятия благодаря поддержке ЦПЭ в 2024 году

27 февраля 2025 18:49  [85] Бизнес

Фото: региональный минпром

В 2024 году нижегородские малые и средние предприятия при участии Центра поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ) заключили 236 экспортных контрактов на 2,3 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2023 году, когда было заключено 110 контрактов на 1,4 млрд рублей.

Помощь на всех этапах предприятиям оказывает региональный Центр поддержки экспорта по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». С начала этого года нацпроект переформатирован в федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство» и включен в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Главная задача нижегородского ЦПЭ – это поддержка экспортной деятельности региональных предприятий. Так, благодаря оказанным услугам объем поддержанного экспорта увеличился на 49,1 процента по сравнению с 2023 годом. Новые экспортные контракты заключили 72 субъекта МСП. Наши специалисты помогли заключить предприятиям региона контракты с организациями из 42 стран. Активнее всего при содействии Центра нижегородскую продукцию закупают такие страны, как Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Грузия, Азербайджан, Саудовская Аравия», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Нижегородские предприятия уже поставляют в страны при поддержке ЦПЭ химическую, фармацевтическую, печатную и пищевую продукцию, стекло, пластмассы, жиры и масла животного и растительного происхождения, изделия из черных металлов и дерева, смазочные и строительные материалы.

Специалисты нижегородского ЦПЭ помогают компаниям в поиске партнеров, организуют участие в международных бизнес-миссиях и выставках, проводят образовательные программы, а также консультируют по вопросам технической документации. За 2024 год они оказали 2 774 услуги для 852 компаний.

По информации Российского экспортного центра (РЭЦ), региональные центры поддержки экспорта за 2024 год помогли российским компаниям заключить более 3 тыс. экспортных контрактов с зарубежными партнерами на общую сумму 139 млрд рублей. География экспорта охватила 127 стран.

Всего в России услугами региональных ЦПЭ воспользовалось свыше 40 тысяч малых и средних предприятий.

В рейтинге центров поддержки экспорта РЭЦ в 2024 году нижегородский ЦПЭ занял 11-е место. Среди критериев, которые учитывались при формировании рейтинга, - количество предоставленных компаниям услуг, количество компаний, которым ЦПЭ помогли заключить экспортные контракты, объем экспорта, который удалось осуществить при поддержке ЦПЭ.

«Сегодня в России работает более 60 тысяч экспортеров МСП. Их доля в несырьевом неэнергетическом экспорте с 2019 года выросла более чем в 2,5 раза и составляет 23 процента. Для развития экспорта малого и среднего бизнеса была выстроена комплексная инфраструктура поддержки МСП — центры поддержки экспорта. Только в 2024 году более трех тысяч российских компаний заключили экспортные контракты с помощью ЦПЭ. В периметр центров входят задачи и по вовлечению новых компаний в экспорт, и по расширению географии контрактов, и по продвижению отечественных брендов за рубежом. Все эти задачи напрямую влияют на поручение президента России по формированию благоприятной среды, чтобы российские бренды уверенно выходили на зарубежные рынки», — сказала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Региональные центры поддержки экспорта оказывают помощь компаниям сегмента МСП на всех стадиях экспорта: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и выставках, размещения на маркетплейсах и не только. Список ЦПЭ можно найти на сайте РЭЦ в разделе «Региональные подразделения».

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе по инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», можно в ЦПЭ Нижегородской области по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект поддержка Предприниматели
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