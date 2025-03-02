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Бизнес

Представители 40 региональных подразделений "ГосМФО" приняли участие во Всероссийской практической конференции в Нижнем Новгороде

03 марта 2025 11:51  [78] Бизнес

Представители 40 региональных подразделений «ГосМФО» приняли участие во Всероссийской практической конференции в Нижнем Новгороде. Координатором мероприятия выступила подведомственная организация регионального Минпрома – АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» («ГосМФО»).

«ГосМФО» позволяет предпринимателям привлекать средства под льготный процент, помогает развиваться и реализовывать новые проекты. С 2019-го по 2024 год нижегородская «ГосМФО» выдала 1 120 льготных займов на сумму более 2,4 миллиарда рублей», - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, «ГосМФО» выдают бизнесу льготные займы по ставке от 5% годовых.

«С 2025 года работа государственной микрофинансовой организации продолжается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». В этом году наши специалисты рассчитывают выдать льготные займы на сумму не менее 380 миллионов рублей», – отметил Максим Черкасов.

В программе конференции был разбор нормативно-правовой базы работы «ГосМФО» на 2025-2027 г., обмен практическими кейсами, также обсуждались перспективы развития предпринимательского финансирования.

В качестве спикеров выступили директор Фонда развития промышленности Нижегородской области Илья Тихонов, директор АНО «МКК ПП НО» («ГосМФО») Елена Максакова, начальник отдела консультационной инфраструктуры поддержки АО «Корпорация МСП» Андрей Пышкин, начальник управления регулирования департамента микрофинансового рынка Банка России Роман Новиков, начальник центра по надзору за микрофинансовыми институтами Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Екатерина Голикова.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Минпромторг Нацпроект
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