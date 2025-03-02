Нижегородские школьники изучили принцип работы операционных систем на "Уроке цифры" Общество

Фото: минцифры Нижегородской области

Ученики школы №131 Приокского района Нижнего Новгорода на «Уроке цифры» познакомились с операционными системами (ОС) и принципом их работы. Занятие для десятых классов провел директор ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики» Виталий Климашов совместно с учителем информатики Натальей Акимовой при поддержке Нижегородского института развития образования.

Во время занятия школьники узнали, что все цифровые системы, например, персональные компьютеры, ноутбуки, смартфоны или планшеты работают на базе определенной операционной системы, познакомились со структурой ОС, областями их применения.

«Уроки со старшеклассниками всегда более профессионально ориентированы. Некоторые из них уже знают, по какой специальности хотят обучаться после школы. Такие встречи позволяют ученикам задавать вопросы уже с учетом ранее полученных знаний и интересов к будущей специальности. Рассказал ученикам о самой структуре операционных систем, особо остановился на отечественных решениях. Привел примеры реальных проектов, применяемых в госуправлении региона, рассказал о методах защиты операционных систем, с которыми мы непосредственно работаем», - рассказал Виталий Климашов.

После изучения темы ученики могут самостоятельно пройти тренажеры по теме. Свои силы можно попробовать в трех уровнях сложности: «Уровень для начинающих испытателей», «Уровень для продвинутых специалистов», «Уровень для закаленных профессионалов».

«Благодаря образовательным проектам, таким как «Уроки цифры», «Кванториум», ИТ-кубы, учащиеся легче находят свой путь в профессию. Считаю, что «Уроки цифры» — ключ к будущему, где цифровая грамотность становится необходимой для успешной карьеры», - отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

В «Уроке цифры» могут принять участие школьники с 1-го по 11-й класс. Для этого нужно перейти на сайт проекта «Урок цифры» и в каталоге выбрать нужный урок. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1–4, 5–9, 10–11 классы. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

Организаторами «Урока цифры» выступают АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компаниями-лидерами цифровой трансформации при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Напомним, «Уроки цифры» проводят в России в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новый нацпроект действует в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он включает в себя восемь федеральных проектов: «Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», «Искусственный интеллект», «Цифровое государственное управление», «Отечественные решения», «Прикладные исследования и перспективные разработки», «Инфраструктура кибербезопасности», «Кадры для цифровой трансформации». Планируется, что нацпроект позволит усовершенствовать систему госуслуг, создать цифровые платформы в ключевых секторах, внедрить отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и улучшить услуги связи.