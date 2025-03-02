Вызовы, с которыми сталкиваются выпускники вузов на рынке труда, обсудили вместе со студентами депутаты ЗСНО Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Сегодня, 5 марта, на базе НГЛУ имени Н.А. Добролюбова в рамках Парламентского дня Законодательного собрания Нижегородской области состоялся открытый диалог на тему «Трудоустройство и становление молодого специалиста». В мероприятии приняли участие депутаты регионального парламента, представители правительства области, члены Молодежного парламента при ЗСНО, студенты и преподаватели вуза.

Участники обсудили ключевые вызовы, с которыми сталкиваются выпускники при выходе на рынок труда. Особое внимание уделили вопросам профориентации, взаимодействия вузов с работодателями и адаптации молодых специалистов на рабочем месте. Также обсуждался вопрос социальной поддержки молодых специалистов, в том числе поддержки студенческих семьей.

«Мы понимаем, что молодым людям сегодня нужно чувствовать себя востребованными и реализованными, чтобы они не уезжали в другие регионы. Именно интересная работа, достойная заработная плата, возможность карьерного роста формируют это чувство востребованности. Наша задача - оказывать молодым людям всестороннюю поддержку и содействовать становлению молодого специалиста», — отметила председатель комитета Законодательного собрания по социальным вопросам Наталья Смотракова.

В ходе открытого диалога студенты задавали вопросы о перспективах трудоустройства в выбранной профессии, программах стажировок, внедрении системы наставничества на рабочем месте, мерах поддержки молодых специалистов.

«Чтобы молодежь заинтересовалось трудоустройством, нужно создать необходимые условия для карьерного роста. Важно проанализировать текущие кадровые потребности на рынке труда и определить, какие образовательные программы актуальны в сфере экономики и социальной сферы. Необходимо также мотивировать молодежь работать по специальности, применяя свои компетенции, а при необходимости — повышать квалификацию для профессионального роста и карьерного продвижения», — отметил заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов.

По итогам встречи сформирован ряд рекомендаций. Университету предложено активизировать взаимодействие с потенциальными работодателями и на постоянной основе проводить профориентационную работу. Законодательное собрание намерено активнее привлекать студентов к разработке законопроектов и помочь вузу наладить сотрудничество с предприятиями. Правительству региона рекомендовано ускорить разработку и принятие программы социальной поддержки специалистов и оказывать содействие внедрению системы наставничества на рабочих местах.

«Сегодняшний диалог показал, насколько важно объединять усилия вузов, власти и бизнеса. Только так мы сможем создать условия, при которых талантливая молодежь будет оставаться в регионе, а работодатели - получать мотивированных специалистов», — отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Участники круглого стола уверены, что реализация этих мер повысит конкурентоспособность выпускников, сократит дефицит кадров в ключевых отраслях и укрепит социальную стабильность в регионе.