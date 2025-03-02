Вопрос сохранения традиционных ценностей вместе с представителями конфессий обсудили депутаты ЗСНО Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Н.А. Добролюбова в рамках Парламентского дня Законодательного собрания Нижегородской области состоялся круглый стол Молодежного парламента при Заксобрании по теме: «Святые воины-защитники земли русской». В дискуссии приняли участие депутаты регионального парламента, представители правительства области и традиционных конфессий региона, молодые парламентарии, студенты и преподаватели вуза.

Участники обсудили вопрос сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей. Каждый из представителей конфессий рассказал о герое, который внес вклад в защиту русской земли в разный период времени. Студенты услышали истории жизненного пути Александра Невского, архиепископа Иринарха, Мусы Джалиля, Вардана Мамиконяна. Особое внимание уделили вопросу транслирования ценностей в молодежной среде.

«В Нижегородской области проживает более 150 представителей традиционных конфессий. Все они разной национальности, разной религии. Но всех их объединяет одно – ценности. Это патриотизм и готовность служить Родине, любовь к ближнему, уважение и справедливость. Так было несколько тысяч лет назад, сейчас ситуация не изменилась. Важно рассказывать об этом молодежи, чтобы разрушить все мифы и стереотипы о представителях другой веры или национальности. В год 80-летия Великой Победы эта тема особенно актуальна. Плечом к плечу нашу страну защищали герои совершенно разных религий и народов, и все они были едины», — отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В ходе открытого диалога студенты задавали вопросы о том, как в Нижегородской области выстроено взаимодействие между представителями разных конфессий и как молодежь может повлиять на сохранение культурных и нравственных ценностей внутри всего общества.

«Вместо того чтобы ждать, когда взрослые «сверху» спустят готовые решения, молодые люди проявили инициативу, выявив актуальные проблемы, которые волнуют именно их поколение. Это создает уникальную возможность для диалога между молодежью и властью, позволяя студентам почувствовать свою значимость и влияние на процессы, происходящие в обществе», — подчеркнул и.о. ректора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Никита Авралев.

По итогам встречи сформирован ряд рекомендаций. Так, университету предложено организовать серию семинаров, мастер-классов с представителями традиционных конфессий, а также провести региональную олимпиаду «Духовное наследие России и его значение для поколения будущего». Молодежный парламент при Законодательном собрании Нижегородской области намерен проработать вопрос о дополнении школьного курса «Основы религиозных культур и светской этики» тематическим разделом «Святые воины-защитники родной земли» с целью духовно-нравственного воспитания молодого поколения и создания для молодых людей позитивного образа для подражания. Участники договорились совместно провести в Нижнем Новгороде молодежный окружной форум по вопросам диалога культур, конфессий и национальностей «В единстве народа – сила страны».

«Мы продолжаем тесно работать с представителями традиционных конфессий в регионе. Это не первое наше мероприятие, где мы совместно с молодежью обсуждаем тему правильных и нужных сейчас ценностей. При этом в диалоге активно принимают участие представители разных национальностей. Для укрепления нашего сотрудничества на ближайшем заседании Молодежного парламента подпишем соглашение с региональным отделением «Ассамблеи народов России», — отметила председатель Молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области Татьяна Баранова.