В Университетской клинике ПИМУ тестируют роботов для высокоточных операций Общество

Фото: пресс-служба ПИМУ

Врачи Университетской клиники ПИМУ приступили к апробации робот-ассистированных операций в области травматологии и ортопедии. Подобные технологии активно применяются лишь в нескольких крупных медицинских центрах страны, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Теперь к их числу присоединился и Нижний Новгород.

Робот-ассистированная хирургия позволяет проводить эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов с минимальным повреждением здоровых тканей. Устройство помогает хирургу точно иссечь только поражённую костную ткань, что снижает травматичность операции и ускоряет реабилитацию.

По словам травматолога-ортопеда Кирилла Ковалдова, основное преимущество технологии заключается в высокой точности вмешательства, которая значительно превышает возможности традиционных методов. Кроме того, роботизированная система контролирует каждое движение хирурга, обеспечивая дополнительную безопасность для пациента.

При этом специалисты подчёркивают, что робот не заменяет хирурга, а лишь помогает ему. Устройство не работает с мягкими тканями, но ограничивает область воздействия на кость, исходя из предоперационных данных, таких как компьютерная томография. Если хирург попытается выйти за заданные параметры, система автоматически заблокирует дальнейшие манипуляции.

Помимо тотального эндопротезирования, роботизированные технологии могут применяться и для частичной замены коленного сустава (одномыщелковое эндопротезирование). Этот метод особенно актуален для профессиональных спортсменов, так как позволяет им быстрее восстанавливаться и возвращаться к тренировкам.

В настоящее время в Университетской клинике ПИМУ тестируются различные модели роботов. По словам заместителя главного врача по лечебной работе Вячеслава Митрофанова, специалисты выбирают систему, которая будет наиболее эффективной для пациентов.

"Сейчас мы оцениваем разные модели роботов, и при поддержке Минздрава РФ планируем приобрести оптимальную для нас систему. После этого начнём внедрение технологии в клиническую практику и запрашивать квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь, чтобы пациенты могли проходить такие операции бесплатно. В перспективе мы сможем выполнять до 300 робот-ассистированных операций в год для жителей Нижегородской области и других регионов", — отметил он.

На данный момент в Университетской клинике ПИМУ успешно проведено 16 робот-ассистированных операций. Все пациенты чувствуют себя хорошо, что подтверждает эффективность и безопасность новой технологии.