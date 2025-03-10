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Общество

Глеб Никитин поздравил сотрудников архивов с профессиональным праздником

10 марта 2025 09:53  [88] Общество

10 марта в Российской Федерации отмечается День архивов. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников и ветеранов архивной службы с профессиональным праздником.

«Архивная служба - это связующее звено между поколениями. Только благодаря самоотверженному и кропотливому труду архивистов мы располагаем уникальными документами, которые дают нам возможность более детально воссоздавать события далекого прошлого, получать представление о «временах и нравах» наших предков, проводить любопытные исторические параллели», - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что в год 80-летия Победы на сотрудников архивов возложены очень важные и ответственные задачи, связанные с сохранением исторического наследия Великой Отечественной войны.

«Нижегородские архивисты ведут активную работу над созданием электронных «Книг Памяти», собирают фотографии участников войны, воспоминания ветеранов, фронтовые письма. Своим трудом они вносят ощутимый вклад в сохранение памяти о героях, помогают противостоять попыткам фальсификации истории. Хочу поблагодарить вас за ответственное и честное отношение к своей профессии! Желаю вам новых интересных проектов, удивительных находок и открытий, здоровья и благополучия», - сказал глава региона.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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