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Общество

Юных нижегородцев приглашают к участию в творческом проекте "Война и Мир глазами детей"

10 марта 2025 17:33  [90] Общество

Фото: региональный центр развития талантов "Вега"

Юных нижегородцев в возрасте 10-17 лет приглашают к участию в региональном творческом проекте «Война и Мир глазами детей». Школьники, успешно прошедшие конкурсный отбор, смогут усовершенствовать свое мастерство в изобразительном искусстве и фотографии. По итогам образовательных интенсивов будет создана выставка работ, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проект «Война и Мир глазами детей» реализуется региональным центром развития талантов «Вега» совместно с Русским музеем фотографии. Он нацелен на сохранение исторической памяти о героическом прошлом советского народа, выявление творчески одарённых нижегородцев и содействие их профессиональному росту.

Отбор участников проводится до 17 марта в заочном формате. Для участия в интенсивах по живописи отберут 40 человек, по фотографии – еще 30 человек.

Как сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области, занятия проекта будут проводиться с 14 по 17 апреля на площадке центра «Вега» (г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 35а). Детей ждут мастер-классы и семинары от экспертов в области искусства, в ходе которых они познакомятся со значимыми произведениями, посвященными Великой Отечественной войне.

Главным результатом участия в проекте станет создание собственной творческой работы. 50 лучших работ будут отобраны для презентации на тематической выставке – она откроется в начале мая в Нижегородском Кремле.

«Участие детей в образовательных мероприятиях, посвященных Великой Отечественное войне, это возможность более глубокого осмысления важнейших событий нашей истории. Мы учим подрастающее поколению тому, как сопереживать, гордиться, чтить и любить. Человек, который развивает в себе именно эти чувства и навыки, может по-настоящему осмыслить многогранность понятий «война» и «мир», – сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Напомним, работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения включена в новый национальный проект «Молодежь и дети». Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты», и реализуется по решению президента России Владимира Путина с 2025 года.

Новый нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».

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Теги:
Дети Нацпроект
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