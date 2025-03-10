Перевозки пассажиров на ГЖД выросли на 2% в зимний период Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Поездами дальнего следования и пригородного сообщения с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено около 8,4 млн пассажиров в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года (+2% к прошлому зимнему сезону).

Из них в дальнем следовании перевезено почти 2 млн пассажиров (на уровне зимнего периода 2023/2024 гг.), в пригородном сообщении – порядка 6,4 млн (+3%).

Отметим, среди поездов дальнего следования наиболее востребованными стали составы, курсирующие в направлении Москвы. Так, с вокзалов и станций ГЖД в столицу России перевезено около 1 млн человек.

Наибольшей популярностью в пригородном сообщении пользовались маршруты из Нижнего Новгорода в Гороховец (892 тыс. пассажиров, на уровне прошлого зимнего сезона), Заволжье (742 тыс., +6%) и Семёнов (691 тыс., +2%).

Добавим, росту пассажирских перевозок в зимний период способствовало назначение поездов в рамках нового графика движения, который начал действовать на Горьковской магистрали с 15 декабря 2024 года. Поезд № 135/136 связал Москву с Нижним Новгородом, № 271/272 – с Казанью, а беспересадочная группа вагонов в составе поезда № 112/111 – с Ижевском. По линиям ГЖД стали курсировать новые поезда № 85/86 Серов – Москва и № 347/348 Уфа – Санкт-Петербург.

Кроме того, в пригородном сообщении назначены новые электрички из Нижнего Новгорода в Балахну, Дзержинск, Пильну, до ст. Металлист и Бобыльская. Дополнительные составы связали Казань с Йошкар-Олой, Арском, Кукмором и ст. Бурундуки.