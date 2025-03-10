В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2025 14:01  [8] Ректор ННГУ Олег Трофимов высказался о слиянии с НГЛУ
12 марта 2025 13:48  [40] Перевозки пассажиров на ГЖД выросли на 2% в зимний период
12 марта 2025 13:45  [66] Свидетельство о рождении стали выдавать еще в 17 нижегородских медучреждениях
12 марта 2025 13:43  [77] Марк Сартан: "Мама говорила, что самая трудная работа в жизни — это отвечать за работу других"
12 марта 2025 13:19  [102] Полигон ТБО в Нижегородской области оштрафовали на 150 тысяч рублей
12 марта 2025 13:17  [90] Владислав Далёкин: "Программа "Герои. Нижегородская область" позволит привлечь ветеранов СВО к общественно-полезной деятельности"
12 марта 2025 13:16  [106] Более 90 тысяч рублей предлагают менеджеру по продажам в Нижнем Новгороде
12 марта 2025 13:11  [94] Проект нижегородского студента по автоматизации выращивания клубники победил в стипендиальном конкурсе "Система"
12 марта 2025 13:00  [132] Спутник "Лобачевский" готовят к запуску на орбиту в 2025 году
12 марта 2025 12:32  [134] Четырнадцать нижегородских школ закрыли на карантин из-за ОРВИ
Общество

Перевозки пассажиров на ГЖД выросли на 2% в зимний период

12 марта 2025 13:48  [40] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Поездами дальнего следования и пригородного сообщения с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено около 8,4 млн пассажиров в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года (+2% к прошлому зимнему сезону).

Из них в дальнем следовании перевезено почти 2 млн пассажиров (на уровне зимнего периода 2023/2024 гг.), в пригородном сообщении – порядка 6,4 млн (+3%).

Отметим, среди поездов дальнего следования наиболее востребованными стали составы, курсирующие в направлении Москвы. Так, с вокзалов и станций ГЖД в столицу России перевезено около 1 млн человек.

Наибольшей популярностью в пригородном сообщении пользовались маршруты из Нижнего Новгорода в Гороховец (892 тыс. пассажиров, на уровне прошлого зимнего сезона), Заволжье (742 тыс., +6%) и Семёнов (691 тыс., +2%).

Добавим, росту пассажирских перевозок в зимний период способствовало назначение поездов в рамках нового графика движения, который начал действовать на Горьковской магистрали с 15 декабря 2024 года. Поезд № 135/136 связал Москву с Нижним Новгородом, № 271/272 – с Казанью, а беспересадочная группа вагонов в составе поезда № 112/111 – с Ижевском. По линиям ГЖД стали курсировать новые поезда № 85/86 Серов – Москва и № 347/348 Уфа – Санкт-Петербург.

Кроме того, в пригородном сообщении назначены новые электрички из Нижнего Новгорода в Балахну, Дзержинск, Пильну, до ст. Металлист и Бобыльская. Дополнительные составы связали Казань с Йошкар-Олой, Арском, Кукмором и ст. Бурундуки.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД поезда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph