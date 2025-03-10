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Происшествия

В Богородске арестовали обвиняемого в краже из нефтепродуктопровода

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В Богородске арестовали обвиняемого в краже из нефтепродуктопровода

Богородский городской суд Нижегородской области арестовал мужчину, обвиняемого в краже и повреждении нефтепродуктопровода. Об этом сообщили в суде, уточнив, что на гражданина возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Фигуранта обвиняют в краже в крупном размере с использованием группы лиц по предварительному сговору (ст. 158 УК РФ) и в повреждении магистрального трубопровода (ст. 215.3 УК РФ). Следствие утверждает, что с сентября 2023 года по июнь 2024 года обвиняемый вместе с неустановленными лицами на 38-м километре нефтепродуктопровода "Горький — Ярославль" произвел незаконную врезку в трубопровод, принадлежащий АО "Транснефть — Верхняя Волга". Для этого они использовали сварочный аппарат и шланг высокого давления, с помощью которого отводили дизельное топливо на территорию домовладения в деревне Лазарево.

Ущерб от повреждения трубы составил 57,4 тысячи рублей, а ущерб от хищения топлива — 632,8 тысячи рублей.

Мужчина арестован на полтора месяца — до 10 мая 2025 года включительно. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

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Теги:
Богородск Кража
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