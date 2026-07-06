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Мошенники похитили деньги у нижегородки, используя её сына-подростка
Происшествия

Житель Арзамаса лишился более 120 тысяч рублей при покупке бытовки онлайн

06 июля 2026 19:19 Происшествия
Житель Арзамаса лишился более 120 тысяч рублей при покупке бытовки онлайн

45‑летний житель Арзамаса стал жертвой мошенничества при попытке приобрести строительную бытовку через интернет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

На сайте объявлений мужчина нашел информацию о производстве и продаже строительных бытовок и связался с продавцом по указанному телефону. В разговоре с представившимся менеджером они обсудили условия заказа и доставки.

Позднее потерпевший получил по электронной почте договор поставки и платежные документы. Через мобильное приложение банка мужчина перевел более 122 тысяч рублей на указанные реквизиты. После получения денег аферист перестал выходить на связь. Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции работают над установлением лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее мы сообщали о том, что мошенники похитили деньги у нижегородки, используя ее сына-подростка.

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Теги:
Арзамас Мошенничество Уголовное дело
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