Wildberries увеличил плату за заказы, которые клиенты долго не забирают с ПВЗ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В компании Wildberries ввели новый тариф за возврат товара, который покупатель не забрал из пункта выдачи заказов в установленный срок. Теперь за это придётся заплатить 200 рублей. Об этом сообщает телеканал "360".

В частности, если клиент сделал заказ и не пришёл за ним в пункт выдачи в течение двух недель, то за возврат товара придётся заплатить по увеличенному тарифу.

Согласно данным WB, количество невыданных товаров составляет менее 1% от общего объёма продаж маркетплейса.

Если покупатель просто отказался от товара, который ему не подошёл, то возврат осуществляется на прежних условиях - либо бесплатно, либо со списанием 50-100 рублей (в зависимости от региона).