Алексей Дюмин и Игорь Бабушкин обсудили работу новой комиссии Госсовета Политика

Фото: t.me/GosSovet

Помощник президента РФ, Секретарь Государственного Совета Алексей Дюмин провел встречу с губернатором Астраханской области, председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий, участников СВО и их семей Игорем Бабушкиным. Во время обсуждения они затронули ключевые задачи комиссии, состав и план работы на остаток года.

Алексей Дюмин отметил, что поддержка участников СВО и их семей является одним из главных приоритетов. Он подчеркнул, что комиссия Госсовета должна объединить усилия всех комиссий, органов власти, Фонда "Защитники Отечества" и других общественных организаций для эффективного решения существующих проблем.

"Для участников СВО уже сделано немало, но остаются вопросы, которые требуют незамедлительного решения. Нужно больше вовлечения регионов, их социальных и медицинских учреждений, чтобы помочь бойцам, вернувшимся с фронта, адаптироваться к мирной жизни", – сказал Дюмин, подчеркнув необходимость быстрого начала работы комиссии.

Игорь Бабушкин сообщил, что в состав комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций. В рамках работы комиссии будут созданы рабочие группы по трём основным направлениям: социализация и жизнеустройство (включая реабилитацию и трудовую занятость), совершенствование медицинской и психологической помощи, а также обеспечение межведомственного взаимодействия и модернизация законодательства в этой сфере.

Говоря о взаимодействии с Фондом "Защитники Отечества", Бабушкин отметил, что он является главным организатором и координатором работы с конкретными людьми.

"Наша задача – создать условия для эффективной работы Фонда и органов власти всех уровней. В конечном итоге, наша общая цель – обеспечить благополучие героев, вернувшихся с фронта, и их семей", – подчеркнул он.

Первое установочное заседание комиссии состоится на следующей неделе.