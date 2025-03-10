Воспитанник спортклуба "Знамя" в Арзамасе выиграл турнир "Московская сабля-2025" Спорт

Кирилл Тюлюков, саблист спортклуба "Знамя" Арзамасского приборостроительного завода, впервые выиграл турнир "Московская сабля-2025". На международном соревновании по фехтованию на саблях спортсмен представлял Нижегородскую область.

48-й турнир памяти двукратного олимпийского чемпиона Михаила Бурцева, организованный департаментом спорта Москвы совместно с Федерацией фехтования России, прошел в столичном Дворце Ирины Винер 16 марта. Около 180 спортсменов из России, Республики Беларусь, Ирана, Ирака, Азербайджана и Узбекистана боролись за звание лучшего. У мужчин личное первенство выиграл победитель первенства мира среди юниоров Кирилл Тюлюков.

"Эмоции зашкаливают, я очень доволен, что выиграл турнир, доказал сам себе, что могу составлять конкуренцию на международных турнирах и выигрывать. Это один из главных международных стартов", – поделился Кирилл после победы.

Победительницей в личном первенстве среди женщин стала олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Ольга Никитина.

Текст: Людмила Фокеева

Фото с сайта ФФР