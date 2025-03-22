Нижегородским школьникам рассказали о защите от онлайн-мошенников в рамках проекта "Цифровой ликбез" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На занятиях всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности «Цифровой ликбез» нижегородские школьники узнали о том, как не попасться на уловки онлайн-мошенников.

Темой новой серии уроков стало «Онлайн-мошенничество в цифровой среде и опасные незнакомцы в интернете». Один из тематических открытых уроков состоялся в школе №78 Нижнего Новгорода. Занятие для учеников восьмых классов провели директор ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики» Виталий Климашов и учитель информатики Мария Потерпеева при поддержке Нижегородского института развития образования.

«Мы должны помнить, что в онлайн-среде сохраняются те же правила, что и при работе с файлами, мессенджерами и социальными сетями – нужно проверять источник, не разглашать личные данные, не открывать непроверенных ссылок», - рассказал Виталий Климашов.

Для школьников был проведен опрос по теме «Как не попасться на уловки мошенников в сети?». По итогу ребята самостоятельно оформили ключевые правила кибергигиены: необходимо использовать только официальные источники информации о сервисах; для защиты своего аккаунта нужно использовать сложные и уникальные пароли; нельзя вводить данные банковской карты на непроверенном сервисе без уведомления родителей или старших опекунов; в случае опасности или непредвиденной ситуации необходимо обратиться за помощью к взрослым.

«Очень важно знать, как защитить свои данные и данные близких. На уроках «Цифрового ликбеза» информация представлена в интерактивном формате, где ребята на практике осваивают, что делать в сложных ситуациях», - отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Присоединиться к проекту может каждый. Урок есть в открытом доступе на портале проекта.

Напомним, что проект «Цифровой ликбез» проводится в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.