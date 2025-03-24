Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
24 марта 2025 18:17  [1] Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре "Час с торговым представителем РФ в Республике Перу"
24 марта 2025 17:33  [99] Налоговые доходы могут вырасти после слияния Нижнего Новгорода и Кстова
24 марта 2025 14:31  [176] Нижегородская область заняла 37 место по строительству жилья в 2024 году
24 марта 2025 14:17  [430] Сельская ипотека в Нижегородской области возобновится после утверждения банков
24 марта 2025 13:56  [176] Голикова заявила о рекордно низком уровне бедности в России
24 марта 2025 12:59  [187] ВТБ: мошенники усовершенствовали схему с NFC-клонами карт
24 марта 2025 09:11  [275] Нижегородцы мечтают о зарплате в 200 тысяч рублей
23 марта 2025 13:30  [570] В Богородске планируют построить завод по выпуску лифтов
23 марта 2025 11:23  [434] Завод по производству одноразовых медицинских шприцев планируется открыть в Кстовском округе
21 марта 2025 17:05  [622] Развитие инфраструктуры и кадровое обеспечение обсудили представители Корпорации развития с резидентами ОЭЗ "Кулибин"
Экономика

Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре "Час с торговым представителем РФ в Республике Перу"

24 марта 2025 18:17  [1] Экономика
Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре Час с торговым представителем РФ в Республике Перу

Фото: минпроторг Нижегородской области

Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре «Час с торговым представителем РФ в Республике Перу» Павлом Дорохиным. Мероприятие проводит региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ).

«Республика Перу – одно из перспективных направлений для нижегородских экспортеров. Региональные компании уже успешно поставляют в страну каучук, резину, стекло, черные металлы и изделия из них, наземный транспорт. На встрече с торговым представителем РФ в Республике Перу Павлом Дорохиным участники смогут узнать, как расширить сотрудничество с местными организациями», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Совокупный объем экспорта из Нижегородской области в Перу в 2024 году вырос примерно на 30% по сравнению с 2023-м. 

Вебинар состоится 8 апреля в 17:00. Для того чтобы стать участником встречи, необходимо до 4 апреля заполнить заявку. Подробности – на портале «Мой бизнес». 

В 2024 году состоялись вебинары с торговыми представителями РФ в Азербайджане, Индии, Казахстане, Белоруссии, Армении, Египте, ОАЭ и Узбекистане. В 2025 году - с торговыми представителями РФ в Таджикистане, Киргизии, Армении, Иране.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе по инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», можно в ЦПЭ Нижегородской области по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минпромторг Нацпроект Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph