Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре "Час с торговым представителем РФ в Республике Перу" Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре «Час с торговым представителем РФ в Республике Перу» Павлом Дорохиным. Мероприятие проводит региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ).

«Республика Перу – одно из перспективных направлений для нижегородских экспортеров. Региональные компании уже успешно поставляют в страну каучук, резину, стекло, черные металлы и изделия из них, наземный транспорт. На встрече с торговым представителем РФ в Республике Перу Павлом Дорохиным участники смогут узнать, как расширить сотрудничество с местными организациями», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Совокупный объем экспорта из Нижегородской области в Перу в 2024 году вырос примерно на 30% по сравнению с 2023-м.

Вебинар состоится 8 апреля в 17:00. Для того чтобы стать участником встречи, необходимо до 4 апреля заполнить заявку. Подробности – на портале «Мой бизнес».

В 2024 году состоялись вебинары с торговыми представителями РФ в Азербайджане, Индии, Казахстане, Белоруссии, Армении, Египте, ОАЭ и Узбекистане. В 2025 году - с торговыми представителями РФ в Таджикистане, Киргизии, Армении, Иране.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе по инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», можно в ЦПЭ Нижегородской области по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».