Владимир Поддымников-Гордеев помог в организации турнира по КУДО "Защитники Отечества" Спорт

Фото: организаторы турнира

23 марта в ФОКе спортивной школы "Радий" состоялись соревнования по КУДО "Защитники Отечества", организованные при поддержке Общественного совета при Главном управлении МВД России по Нижегородской области.



Соревнования открыли: Бортожинов Виктор Дмитриевич — заместитель начальника ГУ МВД России по Нижегородской области, Гребенщиков Вадим Анатольевич — председатель общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области, Ермаков Антон Петрович — директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода.

В соревнованиях приняли участие свыше 200 спортсменов от 10 до 17 лет из разных клубов Нижегородской области.

КУДО – современное восточное единоборство, собравшее в себя ударные и борцовские техники из разных единоборств. Популярность КУДО обусловлена особенно максимальным приближением поединка к реальному бою при низком травматизме, за счет использования защитного шлема с пластиковым забралом и системы подготовки и проведение соревнований по коэффициентам, являющих собой сумму роста и веса спортсмена. Философией КУДО является возвышение духа и воспитание человека через сознательный подход к синтезу наиболее эффективных боевых техник ведения боя. В Нижегородском регионе Федерация существует с 2011 года. Количество филиалов и число занимающихся с каждым годом растет.

В настоящее время функционируют более 25 секций в Нижнем Новгороде и городах области. Ежегодно в регионе проходят межрегиональные и всероссийские соревнования. Нижегородские спортсмены регулярно принимают участие в соревнованиях по КУДО в разных городах страны. Среди воспитанников отделения есть победители и призёры всероссийских и международных соревнований.



Лидерами турнира стали воспитанники Дворца спорта "Юность" , ФОК "Спарта" в городе Урень , а также филиала в городе Арзамас.

"Турнир "Защитники Отечества" впервые проходит в Нижегородской области, он приурочен к году защитника Отечества, объявленным президентом Российской Федерации, а также к памятной дате — 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне", — отметил Владимир Поддымников-Гордеев.