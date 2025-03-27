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Общество

Застрявшие на Украине во время СВО нижегородцы воссоединились с семьей

28 марта 2025 17:30  [152] Общество
Застрявшие на Украине во время СВО нижегородцы воссоединились с семьей

Фото: сайт омбудсмена РФ

Семейная пара из Нижегородской области, застрявшая в Киевской области после начала специальной военной операции, смогла вернуться в Россию. Об этом 28 марта сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По её словам, в этот день на границе между Украиной и Белоруссией были организованы мероприятия по воссоединению четырёх семей — двух с российской стороны и двух с украинской.

Среди вернувшихся — двое граждан из Нижегородской области. Их возвращение стало возможным после обращения к российскому омбудсмену отца одного из них.

Мужчина рассказал, что его сын и невестка находились в гостях у родственников в Киевской области, когда началась СВО. После этого вернуться домой они уже не смогли.

Ситуацию осложнило то, что у нижегородца закончился срок действия и внутреннего, и заграничного паспорта. Кроме того, в 2024 году у него выявили серьёзное заболевание печени, требующее регулярной очистки крови и срочной операции. Получить необходимую медицинскую помощь на территории Украины он не мог. Благодаря содействию российских властей и участию омбудсмена, супруги смогли покинуть территорию Украины и вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что из украинского плена удалось вызволить еще четырех нижегородцев - участников СВО.

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Теги:
СВО Уполномоченный по правам человека
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