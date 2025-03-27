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Политика

Владислав Атмахов: "Оптоволокно, оставшееся после дронов - новая экологическая проблема"

02 апреля 2025 11:36  [63] Политика
Владислав Атмахов: Оптоволокно, оставшееся после дронов - новая экологическая проблема

Фото: пресс-служба ЗСНО

1 апреля председатель комитета Заксобрания по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов посетил учебный центр ДОСААФ, в котором готовят операторов беспилотных летательных аппаратов. За три года здесь подготовили около 80 специалистов, способных эффективно управлять дронами в различных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

В центре подготовки пилотов создана учебная база: симуляторы, специализированная литература и оборудование для сборки, ремонта и обслуживания БПЛА.

По словам Владислава Атмахова, развитие беспилотных технологий важно не только для оборонных задач, но и для решения экологических проблем, которые могут возникнуть после завершения боевых действий.

«В будущем перед нами встанет задача восстановления новых территорий. Важно, чтобы они соответствовали всем стандартам Российской Федерации, включая экологические нормы. Уже сейчас мы сталкиваемся с новой проблемой — большим количеством оптоволокна, используемого в системах управления БПЛА. Это материал, который долго разлагается и может нанести вред почве, особенно сельскохозяйственным землям. Нам необходимо разработать систему его переработки и утилизации», — подчеркнул Владислав Атмахов.

Также парламентарий обратил внимание на то, что оптоволокно, оставшееся после применения дронов, создает трудности не только для экологии, но и для транспорта и инфраструктуры. Уже сейчас есть случаи, когда его скопление мешает движению техники.

По итогам встречи Владислав Атмахов отметил, что для решения вопроса переработки оптоволокна и минимизации его воздействия на окружающую среду нужно провести комплексный анализ ситуации, привлечь к нему специалистов-экологов и найти наиболее эффективные пути устранения проблемы.

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Теги:
беспилотники Владислав Атмахов Законодательное собрание
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