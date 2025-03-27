Нижегородские энергетики "Т Плюс" сдали 16 л донорской крови

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Сотрудники нижегородского офиса «Т Плюс» 4 апреля сдали 16 л донорской крови для учреждений здравоохранения области.
Традиционный день донора прошёл в рамках межрегиональной акции «Т Плюс» «Мы с тобой одной крови». Её участниками стали 37 специалистов нижегородских филиалов «Т Плюс», «ЭнергосбыТ Плюс», сервисных компаний. Перед забором крови все они прошли необходимое медицинское обследование.
«Донорское движение – важная составляющая ESG-повестки «Т Плюс». Наши энергетики уже много лет с неизменным энтузиазмом принимают в нём участие, а традиционные донорские акции дают возможность сдавать кровь без отрыва от работы», – отметила директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева.
Дни донора в нижегородском офисе «Т Плюс» проходят два раза в год начиная с 2012 года. Многие энергетики сдают кровь на протяжении всего этого времени, каждый раз к ним присоединяются новые коллеги.
Донорская акция «Мы с тобой одной крови» проходит во всех 16 регионах работы «Т Плюс».
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