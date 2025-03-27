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Общество

Нижегородские энергетики "Т Плюс" сдали 16 л донорской крови

04 апреля 2025 12:44  [42] Общество
Нижегородские энергетики Т Плюс сдали 16 л донорской крови

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Сотрудники нижегородского офиса «Т Плюс» 4 апреля сдали 16 л донорской крови для учреждений здравоохранения области.

Традиционный день донора прошёл в рамках межрегиональной акции «Т Плюс» «Мы с тобой одной крови». Её участниками стали 37 специалистов нижегородских филиалов «Т Плюс», «ЭнергосбыТ Плюс», сервисных компаний. Перед забором крови все они прошли необходимое медицинское обследование.

 «Донорское движение – важная составляющая ESG-повестки «Т Плюс». Наши энергетики уже много лет с неизменным энтузиазмом принимают в нём участие, а традиционные донорские акции дают возможность сдавать кровь без отрыва от работы», – отметила директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева.

Дни донора в нижегородском офисе «Т Плюс» проходят два раза в год начиная с 2012 года. Многие энергетики сдают кровь на протяжении всего этого времени, каждый раз к ним присоединяются новые коллеги.

Донорская акция «Мы с тобой одной крови» проходит во всех 16 регионах работы «Т Плюс».

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Теги:
"Т Плюс" донор Здравоохранение
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