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Спорт

Рекорд Овечкина вызвал всплеск интернет-активности в Нижегородской области

07 апреля 2025 13:51  [75] Спорт
Рекорд Овечкина вызвал всплеск интернет-активности в Нижегородской области

Фото: пресс-служба МегаФона

Знаковое достижение Александра Овечкина, ставшего лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ, вызвало настоящий ажиотаж среди пользователей интернета в Нижегородской области. Как сообщили в МегаФоне, резкий рост интереса к хоккею зафиксировали 6 апреля — в день матча "Вашингтон Кэпиталз" против "Нью-Йорк Айлендерс".

По данным оператора, трафик на спортивных сайтах в регионе вырос в 2,2 раза по сравнению со средним часовым показателем. Особенно активными пользователи были в первые часы после забитого гола — посещаемость тематических площадок увеличилась в 1,5 раза.

Аналитики МегаФона отметили, что наибольший рост трафика пришёлся на официальный сайт НХЛ (в 5 раз), портал sport24 (в 1,5 раза) и Матч ТВ (на 15%).

Жители региона активно искали новости и пересматривали видео с историческим моментом поздно вечером, примерно с 23:00 до полуночи, а также утром следующего дня. В мессенджерах событие чаще всего обсуждали в Telegram — именно на эту платформу пришёлся наибольший объём трафика.

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Теги:
Интернет Мегафон Хоккей
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