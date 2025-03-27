МВД утвердило алгоритм действий на случай мошенничества Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Россияне, ставшие жертвами телефонного мошенничества с использованием вирусов, могут попытаться вернуть украденные средства. МВД разработало специальный алгоритм действий для таких случаев, о чём сообщил телеканал "360".

Эксперты рекомендуют не пытаться самостоятельно удалить вирус с устройства. Вместо этого следует немедленно отключить телефон, извлечь SIM-карту и обратиться в банк для блокировки операций по счёту. Затем нужно подать заявление о возврате средств, отмене операции и блокировке доступа к мобильному банкингу. Копию заявления можно отправить по факсу или электронной почте, чтобы сохранить оригинал позже.

После получения выписки по счёту пострадавший должен обратиться в банк, через который был произведён перевод, с требованием приостановить операцию и вернуть деньги. На это может потребоваться ещё один день. В полиции потребуется предоставить документальные доказательства хищения, включая выписку по счёту и справку из банка.

Уголовная ответственность грозит не только мошенникам, но и их соучастникам, которые могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 10 лет.