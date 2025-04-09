Спикер ЗСНО Евгений Люлин встретился с бойцами СВО Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Вместе с председателем Заксобрания в поездке принимали участие заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Дмитрий Краснов, председатели комитетов регионального парламента Василий Суханов и Владимир Паков, депутат, руководитель аппарата ЗСНО Максим Ребров.

Парламентарии встретились с бойцами Нижегородской воинской части. Вместе с военными депутаты обсудили условия несения службы, социальные гарантии, предоставляемые регионом бойцам и семьям участников СВО и их адаптацию после возвращения домой.

К военнослужащим члены парламента приехали не с пустыми руками. В ЛНР от нижегородских депутатов, промышленников и школьников Московского района доставили крупную партию гуманитарного груза: автомобили, квадроциклы, обмундирование, бытовую технику и предметы первой необходимости.

«Услышать запросы бойцов из первых уст дорогого стоит. Без галстуков и громких речей, глядя в их глаза, понимаешь: это те самые люди, о которых говорят — они побеждают вопреки. Вчерашние студенты, рабочие, учителя, а сегодня — защитники, которые в блиндажах, под обстрелами, находят силы не только сражаться, но и учиться, строить планы на будущее. Пока такие ребята стоят на передовой, я убежден, что победа будет за нами», — сказал Люлин.

Отдельная часть гумпомощи от депутатов Законодательного Собрания была направлена в Харцызскую центральную городскую больницу. Туда поступили медицинское оборудование, бытовая техника и гигиенические принадлежности.

«Сердце наполняется теплом, когда видишь, как общая цель меняет жизни людей здесь, в Харцызске. Теперь дети, пациенты, да и все, кто оказался в отдалённых уголках, смогут получать горячую еду даже в лютые морозы. За каждой посылкой стоит труд десятков людей: школьники, волонтеры, коллеги-депутаты, которые, невзирая на риск, приехали сюда, чтобы лично поддержать бойцов и мирных жителей», — отметил главный врач Центральной городской больницы Харцызска, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Цопов.

«Доставка гуманитарного груза — это лишь часть нашей работы. Нижегородцы активно помогают подшефному Харцызску. Но главное — это люди. Их сила воли и самоотверженность вдохновляют нас поддерживать город, несмотря на трудности. Нижегородцы всегда будут рядом с теми, кто в этом нуждается», — отметил Люлин.